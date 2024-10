Throne and Liberty startet mit 3 Millionen Spielern durch, doch die Reviews sind verhalten

Amazon Games und NCSoft feiern den erfolgreichen Start ihres neuen MMOs Throne and Liberty.

Nach Angaben der Unternehmen haben seit dem 1. Oktober 2024 bereits mehr als drei Millionen Spielerinnen und Spieler Throne and Liberty ausprobiert.

Throne and Liberty ist kostenlos spielbar

Der Titel kann grundsätzlich kostenlos heruntergeladen und gespielt werden. Auf Steam erreichte das MMO am Wochenende laut SteamDB einen Spitzenwert von 336.300 gleichzeitig aktiven Usern.

Verfügbar ist Throne and Liberty darüber hinaus auch auf Xbox Series X/S und PlayStation 5.

"Nur sechs Tage nach Release haben sich bereits drei Millionen Spieler registriert, um die Welt von Solisium zu besuchen", heißt es. "Dabei verbrachten sie insgesamt 24 Millionen Stunden im Spiel und verfolgten Twitch-Streamer elf Millionen Stunden lang bei ihren Abenteuern. Auch in Zukunft können sich Fans auf Updates und neue Features freuen."

"Throne and Liberty zu Spielern auf der ganzen Welt zu bringen, war ein riesiges gemeinsames Unterfangen unseres Teams und unserer Freunde bei NCSoft", kommentiert Christoph Hartmann, VP von Amazon Games. "Wir freuen uns sehr, diese Ergebnisse zu sehen, während die Spieler dem Spiel beitreten. Wir stehen erst am Anfang und haben eine Reihe von Updates geplant, darunter unsere erste Burgbelagerung, die in Kürze stattfinden wird."

Throne and Liberty erntet Kritik

Frei von Kritik ist Throne and Liberty dabei allerdings nicht. Auf Steam sind die Reviews insgesamt "ausgeglichen", aktuell sind 64 Prozent der abgegebenen Bewertungen positiv.

In der Kritik stehen unter anderem der für das Spielen erforderliche Grind. Und "Mikrotransaktionen plagen Throne and Libety", heißt es etwa in einem Review. Im Auktionshaus sind demnach nur Echtgeld-Transaktionen möglich. Ebenso gibt es Kritik an Ausrüstung und Klassen beziehungsweise den Loot Drops. Heiler und Co. blicken demnach in die Röhre, da sie in puncto Schaden nicht mit anderen mithalten können.

Habt ihr Throne and Liberty schon ausprobiert? Wie sind eure Eindrücke vom Spiel?