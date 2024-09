Throne and Liberty: Kommendes Livestream-Event zeigt PvP-Kämpfe

Der Release von Throne and Liberty steht kurz bevor. Damit viele eurer Fragen vor dem Launch ausradiert werden, findet ein Livestream-Event statt. In Europa am 25. September um 19:00 Uhr Ortszeit mit dabei sein.

Seid ihr bereit für Throne and Liberty?

Vorgestellt werden beim "Siege the Day"-Event die PvP-Elemente. Im Fokus stehen also 3-gegen-3-Arenen, Conquest Battles und Castle Sieges. Es gibt dabei einen Wettbewerb, bei dem einige Creator ihr Können in der Burgbelagerung und dem Kampf um den Segensstein beweisen.

"Kämpft darum, die Burg Felswacht zu erobern. Die derzeit herrschende Gilde wird die Tore schließen, die Verteidigung verstärken und unerbittlich kämpfen, um diejenigen aufzuhalten, die mutig oder töricht genug sind, einen Angriff zu wagen", so beschreibt Amazon die Burgbelagerung.

" Ihr müsst euch außerdem mit diversen anderen Gilden messen, die um den Thron wetteifern. Weicht einem Hagel von Pfeilen, einem Regen von Zaubersprüchen und vielem mehr aus, während ihr die Belagerung, je nach eurem Spielstil, auf verschiedene Weisen durchführt."

Den Kampf um den Segensstein beschriebt Amazon Games so: "Sobald ihr mit dem Segensstein im Jagdgebiet interagiert, beginnt die Einnahme. Die Gilde, die den Segensstein einnehmen und am Ende der 30-Minuten-Frist halten kann, erhält zusätzliche Erfahrungspunkte und Gegenstand-Drops."

Wer über den Twitch-Kanal von Amazon Games zuschaut, kann sich außerdem über spezielle Twitch-Drops freuen. Es gibt den "Siege the Day"-Titel, einen "Großzahn-Traumbutz-Amitoi" und eine "Himmelblauer Cygnus"-Verwandlung zu holen. Für alle Inhalte müsst ihr dem Stream 90 Minuten folgen.