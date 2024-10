Throne and Liberty: Mit diesen fünf Tipps gelingt der perfekte Start ins MMORPG

In Amazons und NCSoft kürzlich veröffentlichten MMORPG Throne and Liberty gibt es jede Menge Aktivitäten und eine große offene Spielwelt, die ihr entdecken könnt. Das kann für den ein oder anderen neuen Spieler überwältigend sein, deshalb gibt es nachfolgend fünf Ratschläge, die euch zu Beginn eurer Reise durch Solisium helfen.

Throne and Liberty: So ist der Einsteig leichter

Throne and Liberty könnt ihr auf PC, aber auch auf der PlayStation 5 oder den Xbox-Series-Konsolen anschmeißen. Kaufen müsst ihr den Titel nicht, denn Throne and Liberty ist kostenlos spielbar. Ausprobieren und dabei bleiben, kostet euch also gar nichts.

Amazon und NCSoft geben euch kurz nach dem Release des MMORPGs fünf hilreiche Tipps für den Start in Throne and Liberty:

Gilde finden: Möglichst früh solltet ihr eine Gilde suchen, der ihr euch anschließen könnt. So könnt ihr direkt damit beginnen Gilden-Meilensteine zu sammeln. Diese Herausforderungen sind speziell auf Gilden ausgerichtet und zeitlich limitiert. Ihr könnt die einzigartigen Titel, die ihr hier erhalten könnt, nicht einfach später nachholen. Zudem könnt ihr mit dem Abschließen dieser Meilensteine auch ein paar Gegenstände ergattern. Und allgemein sind Gilden einfach praktisch, da ihr den Gildenladen nutzen und euch Tipps und Tricks von anderen Spielern eurer Gilde geben lassen könnt.

Gegenstände behalten: Stopp! Ihr wolltet doch nicht gerade ein Item verkaufen, oder? Damit solltet ihr kurz warten und zuerst nachsehen, ob euch dieses nicht im Lithographie-Buch nützlich sein kann. Einige Gegenstände könnt ihr hier für Belohnungen eintauschen, die sicher wertvoller sind als die paar Taler, die euch der Händler in die Tasche steckt.

Vertragsrechte und Währungen verbrauchen: Anders sieht es mit Währungen und Vertragsrechten aus. Die behält man oft länger als nötig. Da es für beide Ressourcen ein tägliches Limit gibt, solltet ihr die Mengen also im Blick behalten und müsst nicht immer knauserig jeden Cent sparen. Das tägliche Maximum der Vertragsrechte liegt bei 60, während ihr die Währung täglich nur bis zu 1.800 aufstocken könnt.

Ausrüstungsaufwertungen nicht sofort übertragen: Bei diesem Thema ist Geduld gefragt, denn bevor ihr die Werte eines Gegenstandes übertragt, solltet ihr diesen erst einmal bis zum Maximum aufleveln. Nur so holt ihr das Meiste aus den alten Items heraus. Ihr könnt auch einen Teil des Fortschritts aus einem maximal aufgewerteten Gegenstände übertragen, um so Wachstummsteine zu sparen.

Mystische Schlüssel schnell nutzen: Jeden Tag könnt ihr euch vom Vertragsverwalter eine gewisse Anzahl an Schlüsseln holen. Nehmt sie alle und verwendet sie innerhalb von sieben Tagen, da sie nach dieser Zeitspanne unbrauchbar werden. Ihr nutzt die Schlüssel, um Mystische Kugeln zu öffnen, die euch wiederum mit seltenen Materialien und Abgrungvertrag-Marken belohnen.