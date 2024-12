Throne and Liberty: PvP-Schlachten zum besinnlichen Fest und super knuffige Winterdeko

Nachdem Herbst- und Black-Friday-Saison vorbei sind, ist offiziell Zeit für Winter und Weihnachten - so auch in Throne and Liberty. Amazons MMORPG präsentiert sein winterliches Event, das am 12. Dezember 2024 startet. Bis zum 9. Januar 2025 verbreitet das Event besinnliche Stimmung, etwa mit einer neuen PvP-Arena, in der ihr euch mit festlicher Kleidung auf der Schneewehen-Insel gegeneinander antretet.

Weihnachten in Throne and Liberty

Die besinnliche Prügelei auf der Schneewehen-Insel ist ein PvP-Modus, bei dem sechs Spieler gegen ein zweites Team aus sechs Spielern antritt. Dafür verwandeln sich alle Mitspieler in Festtags-Amitoi und nehmen als diese DPS-, Tank- Unterstützungsrollen ein. Jede Klasse hat dann spezielle Fähigkeiten, die ihr in der verschneiten Arena zu eurem Vorteil nutzen könnt.

Zudem erhaltet ihr Belohnungen, wenn ihr den neuen PvP-Modus spielt. Spielt ihr ein Match, erhaltet ihr vier Sternenbaum-Kugel-Dekorationen. Gewinnt ihr fünf Spiele gibt es zehn Sternenbaum-Kugel-Dekorationen und wenn ihr zehn Matches gewinnt, erhaltet ihr 20 Sternenbaum-Kränze.

Diese Belohnungen könnt ihr nutzen, um die Bäume der Dankbarkeit zu schmücken. So erhaltet ihr Dankesbriefe von Amazon Games, NCSOFT oder euren Lieblingscharakteren. Ihr könnt mit etwas Glück aber auch noch andere Belohnungen erhalten, wenn ihr einen besonderen Baum in eurem Amitoi-Haus aufstellt und ihn schmückt. Schickt ihr euren Lieblings-Amitoi auf Expeditionen, kann euch dieser noch mehr Geschenke mit nach Hause bringen.

Passend zur Weihnachtszeit gibt es zudem im Event-Pass winterliche Outfits. Ihr könnt im Laufe des Sternbaum-Sonnenwende-Events das Winterritter-Outfit, ein rotnasiges Fennicki-Amitoi, Jolly Arsenal-Waffenskins und mehr erhalten. Herausforderungen sorgen für noch mehr Beute und Belohnungen unter dem Weihnachtsbaum.

Throne and Liberty erschien am 26. September 2024 auf PlayStation 5, Xbox Series und PC. Zahlen müsst ihr für das MMORPG von Amazon und NCSoft nichts. Kostenlos könnt ihr die große, offene Welt bereisen, euch eine Gilde suchen, gegen Bosse kämpfen, PvP-Kämpfe bestreiten und euch in verschiedene Wesen verwandeln, um euch an Land, in der Luft und im Wasser fortzubewegen.