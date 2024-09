Throne and Liberty: Roadmap enthüllt alle Events, die im Herbst auf euch warten

Amazon Games stellt die Roadmap für ihr MMORPG Throne and Liberty vor. Am 1. Oktober können alle Spieler in das kostenlose Abenteuer in Solisium starten, die abwechslungsreiche Welt entdecken, gestaltwandeln, sich Gilden anschließen und um den Thron kämpfen.

Für den Herbst gibt es bereits erste zusätzliche Inhalte und Events, die der Publisher ein einer Roadmap ankündigt. Von Oktober bis Dezember erscheinen ein Meilensteinsystem, PvP-Events für Gilden, saisonale Events und die Felswacht Burgbelagerung.

Oktober in Throne and Liberty

Hier erhaltet ihr das neue Meilensteinsystem, das es euch ermöglicht, nach einem bestimmten Zeitplan mit neuen Inhalten zu beschäftigen. Das System richtet sich dabei nach speziellen Server-weiten Zielen und sorgt so für ein gleichmäßiges Tempo beim Freischalten neuer Inhalte. Auch das erste saisonale Event steht im Oktober an - mit Halloween-Thema!

Im Laufe des Launch-Monats kommen dann auch die Gilden-PvP-Events zu Throne and Liberty. "Kämpft gegen Gilden in zwei Kriegsmodi: Schlachten um Segenssteine und Zerwürfnissteine", heißt es im offiziellen Blogbeitrag. Die Modi zielen beide auf die Eroberung eines Gebietes ab.

Auch die Open-World-Bosse gesellen sich im Oktober dazu. Dabei wird zwischen mächtigen Feldbossen, die Belohnungen fallen lassen, und Erzbossen unterschieden. Erzbosse wird es nur zwei Stück an der Zahl geben. Diese bringen euch wertvolle Ausrüstung ein, falls ihr es schafft, sie zu besiegen.

November in Throne and Liberty

Im November dürfen sich die warmgespielten Fans dann auf die Burgbelagerungen freuen. "Die derzeit herrschende Gilde wird die Tore schließen, die Verteidigung verstärken und unerbittlich kämpfen, um alle zu stoppen, die mutig oder dumm genug sind, die Herrschaft an sich zu reißen", schreibt das Team. Hier müsst ihr mit mehreren Gilden gleichzeitig messen und um den Thron kämpfen. Die Matches dauern 45 Minuten.

Dazu kommt dann auch das Steuertransport-Event. Hier liefert ihr eure angesammelten Steuern zur Burg und müsst euren Reichtum bis dorthin vor feindlichen Gilden beschützen. Dabei verwandelt sich ein Spieler in einen Steuertransport-Golem, der den Weg von Vienta zur Burg Felswacht zurücklegen muss. "Um das Event zu gewinnen, müsst ihr entweder als verteidigende Allianz den Steuertransport-Golem und den Siegelstein beschützen oder als angreifende Gilde eines davon zerstören."

Dezember in Throne and Liberty

Etwas ruhiger wird es im Dezember. Haha, reingelegt! Natürlich gibt es auch im letzten Monat dieses Jahres genug neue Inhalte. Hier erhält Throne and Liberty das erste große Update, das die Spieler mit Content versorgt. Was genau NCSOFT und Amazon hier für euch vorbereiten, bleibt aber erst einmal geheim. Je nach Release-Datum des Updates könnte man es ja sogar als Weihnachtsgeschenk betiteln.