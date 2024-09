Throne and Liberty: Wie ihr euch in Orangen verwandelt und warum die Beta ein Erfolg war

Throne and Liberty ist das neue MMORPG, das Amazon Games veröffentlicht. Am 1. Oktober könnt ihr euch in das kostenlose Abenteuer stürzen. Die Welt von Solisium bietet hohe Gebirgsketten, weitläufige Ebenen, strategische PvE- und PvP-Kämpfe, Gestaltwandlung, Gilden und eine Geschichte, in der ihr den Thron erobern und Kazar besiegen müsst. Dabei könnt ihr euren Charakter in vielerlei Hinsicht frei an euren Spielstil anpassen.

Gestaltwandlung in Früchte - das kann wohl nur Throne and Liberty

In der offenen Beta hat Amazon Games nach Feedback für den letzten Feinschliff gesucht - und dieses auch gefunden. An beinahe jeder Schraube wurde ein wenig gezogen, sei es nun Kampf, Performance, Levelsystem, Kamera oder gleich das ganze Battle-Pass-System, das verworfen wurde. Ich durfte dem Team hinter Throne and Liberty einige Fragen zur Beta und dem MMORPG allgemein stellen und hier sind die Antworten:

Im Hinblick auf die Open Beta: Welche Änderung war den Spielern besonders wichtig?

Wir haben eng mit NCSOFT zusammengearbeitet, um das kritische Feedback der Spieler nach jeder Testrunde zu berücksichtigen. Ein Hauptaugenmerk lag für uns auf der Verfeinerung des zentralen Kampferlebnisses, was zur Einführung des Systems der Fertigkeitsspezialisierung geführt hat. Unser Ziel war es, den Spielern mehr Kontrolle über ihr Kampferlebnis zu geben, indem wir mehr Optionen für die Anpassung des Builds anbieten. Wir werden das Erlebnis bis zur Veröffentlichung und darüber hinaus weiter verfeinern, um sicherzustellen, dass die Kämpfe weiterhin die Bedürfnisse unserer Spieler übertreffen. Auch die Bewegung und Steuerung der Charaktere wurde auf der Grundlage des Feedbacks aus der offenen Beta erheblich verbessert. Darüber hinaus haben wir das Leveling-Erlebnis mit einer Vielzahl von Inhalten verbessert, um den unterschiedlichen Interessen unserer Spieler gerecht zu werden.

Welcher Bereich des Spiels hat die meiste Kritik erhalten?

Nach unseren Testphasen haben wir uns vor allem darauf konzentriert, die Qualität unserer internationalen Lokalisierung zu verbessern. Wir unterstützen eine Vielzahl von Spielern weltweit und sind bestrebt, die Lesbarkeit und Genauigkeit unserer Übersetzungen kontinuierlich zu verbessern. Während der Beta-Phase erhielten wir kritisches Feedback über die Notwendigkeit eines klareren Onboardings und Erklärungen zu den neuen Fortschrittssystemen. Unsere Startversion enthält diese Änderungen, um eine reibungslose Erfahrung für alle Spieler zu gewährleisten.

Wie sieht es mit Lob aus? Gab es auch besonders lustige Momente?

Die Grafik von Throne and Liberty überrascht und begeistert unsere Spieler immer wieder. Von atemberaubenden Aussichten bis hin zu weitläufigen Wüsten - die immersiven Umgebungen des Spiels, der Tag-Nacht-Zyklus und die originalgetreuen Modelle übertreffen stets die Erwartungen. Es gibt keinen einzelnen Punkt des Feedbacks, der mir als der lustigste in Erinnerung geblieben ist, aber ich muss sagen, dass ich immer wieder von all unseren Memes begeistert bin. Die Spieler von Throne and Liberty haben einen großartigen Sinn für Humor und es ist immer ein Höhepunkt meines Tages, mit der Community zu lachen.

In Throne and Liberty können sich Spieler in Kreaturen verwandeln. Musstet ihr diese Gestaltwandlung ebenfalls anpassen?

Das Morph-System hat ein überwältigend positives Feedback als eines der wirklich einzigartigen Features von Throne and Liberty erhalten. Überraschenderweise ist es eines der Features im Spiel, an dem wir nicht viele Änderungen vornehmen mussten, da die Spieler es in einer Weise angenommen haben, die sogar unsere hohen Erwartungen übertroffen hat. Obwohl das Konzept die Spieler anfangs überrascht, gewöhnen sie sich schnell daran und es wird zur zweiten Natur - ein integraler Bestandteil des eigentlichen Spielerlebnisses.

In wie viele Kreaturen können sich Spieler verwandeln und wie werden sie im Kampf eingesetzt?

Throne and Liberty bietet eine unglaubliche Vielfalt an Morphs, in die sich die Spieler verwandeln können. Wir starten mit über 40 einzigartigen Land-, Luft- und See-Morphs, die bereits verfügbar sind. Aber das ist erst der Anfang - die Spieler können weitere 40 Kreatur-Morphen freischalten, indem sie Herausforderungen in unserem umfangreichen Erkundungs-Codex-System meistern. Die Morph-Möglichkeiten sind endlos und reichen von furchterregenden Bestien bis hin zu einer Orange (wie die Frucht)! Du kannst dich jederzeit verwandeln, solange deine Ausdauer ausreicht.

Diese freischaltbaren Formen eröffnen verstohlenheitsorientierte Missionen und Mechaniken, die ein taktischeres Vorgehen ermöglichen. Während einer Burgbelagerung können sich die Wächter, Berater und der Gildenanführer einer Gilde in einen von vier Golemtypen verwandeln, um ihrem Team einen Vorteil zu verschaffen. Einige Bosskämpfe erfordern sogar den Einsatz von Morph-Fähigkeiten, um bestimmte Mechanismen zu überwinden. Die Gestaltwandlung bietet also zusätzliche Spieloptionen, die über die Standard-Reisemorphs hinausgehen.

Wie passt Throne and Liberty in das bisherige Portfolio von Amazon Games? Glaubt ihr, dass es Amazons älteren MMORPG New World: Aeternum die Spieler abwerben könnte?

New World: Aeternum und Throne and Liberty unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht, einschließlich des Spielstils, des Geschäftsmodells und des Settings. New World: Aeternum ist ein Open-World-Rollenspiel und Premium-Spiel, das im Zeitalter der Erforschung angesiedelt ist, mit dynamischen Action-Kämpfen und einem stärkeren Fokus auf PvE, während Throne and Liberty ein Free-to-Play-MMO in einem High-Fantasy-Setting ist, mit einem eher traditionellen Kampfstil und einem starken Fokus auf PvP mit massiven PvE-Elementen. Wir sind der Meinung, dass jedes Spiel ein einzigartiges Multiplayer-Erlebnis bietet und sein eigenes Publikum finden wird, mit Raum für Spieler, sich mit beiden zu beschäftigen.