Thronefall: Der beliebte deutsche Strategie-Indie-Hit hat heute gleich 12 neue Spielmodi erhalten und feiert damit eine Million erreichte Verkäufe - Aber es gibt keine weiteren Inhalte mehr!

Der deutsche Indie-Hit Thronefall hat mit einer Million Verkäufe einen neuen, wichtigen Meilenstein erreicht.

Thronefall Genre: Strategie

Plattform: PC, Nintendo Switch

Release: 11. Oktober 2024

Entwickler / Publisher: Grizzly Games / Grizzly Games

Und das feiert das Entwicklerstudio Grizzly Games mit einem neuen Update, das euch unter anderem zwölf neue Modi beschert.

Viel zu tun im neuen Update

Zu diesen zwölf neuen Mini-Modi zählt zum einen der von Fans gewünschte "echte Endlosmodus". Hier bleibt ihr so lange auf einer Map und spielt immer weiter, bis euer Burgzentrum zerstört wird.

Jedes Mal, wenn ihr hier spielt, werden sich die Gegnerwellen unterscheiden, zudem gibt es neue Burgzentrum-Upgrades der Stufe vier und auch einige neues Upgrades für andere Gebäude, die ausschließlich in diesem Modus verfügbar sind.

Darüber hinaus gibt es einen umgekehrten Belagerungsmodus, in dem ihr den Angreifer spielt. Hier müsst ihr Wirtschaftsgebäude zerstören, um Gold zu verdienen, wodurch ihr eure Truppen aufrüstet.

Könnt ihr das gegnerische Burgzentrum zerstören, erhaltet ihr dafür wiederum eine große Menge an Gold. Aber Vorsicht: Eure Gesundheit regeneriert sich nicht. Ist sie bei Null angekommen, endet die Nacht sofort.

Neben den neuen Modi erwarten euch im Update noch Quality-of-Life-Verbesserungen, darunter ein Hotkey für die Spielgeschwindigkeit, eine automatische Erkennung von Controller und Tastatur sowie Support für zusätzliche Eingabegeräte.

Ebenso sind einige neue Lokalisierungen mit dabei, Einstellungen für Farbenblindheit und auch einige Bugs werden behoben.

Nach diesem Update wird es allerdings keine weiteren neuen Inhalte mehr geben, wie das Team mitteilt.

Grizzly Games wird sich nun der Entwicklung eines neuen Spiels widmen: "Inhaltlich ist Thronefall hiermit offiziell vollständig", heißt es. "Wir werden das Spiel weiterhin mit Fehlerkorrekturen unterstützen und dringende Probleme lösen, wann immer und wenn sie auftreten, aber abgesehen davon freuen wir uns auf neue Abenteuer."

"Danke für die unglaubliche Reise, und was für eine Reise es war! Danke für all das konstruktive Feedback und die Unterstützung seit dem Start des Early Access. Ihr habt Erstaunliches geleistet und es hat Spaß gemacht, euch zu dienen. Dies ist kein Abschied, wir sehen uns wieder, entweder in Thronefall oder bei dem, was als nächstes kommt!"