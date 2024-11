Thunderbolts: Special-Look-Trailer zum neuen Marvel-Film stellt das Team vor

Neben dem neuen Trailer zu Captain America: Brave New World hat Marvel auch einen Special-Look-Trailer zu Thunderbolts veröffentlicht.

In diesem neuen Video stellt man unter anderem das Team näher vor, um das es in dem Film geht.

Thunderbolts bringt den Winter Soldier zurück

Unter anderem kehrt hier Sebastian Stan wieder als Bucky Barnes aka Winter Soldier zurück.

Hier könnt ihr euch den neuen Special-Look-Trailer zu Thunderbolts anschauen:

In weiteren Rollen sind Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, Lewis Pullman, Geraldine Viswanathan, Chris Bauer, Wendell Edward Pierce, Hannah John-Kamen und Julia Louis-Dreyfus zu sehen.

Kurz gesagt geht es hier um eine Gruppe von Antihelden, die für die amerikanische Regierung Missionen erledigt.

Bekannt sind die Charaktere aus dem Film größtenteils schon aus anderen Marvel-Projekten. Yelena Belova (Florence Pugh) hat man bereits in Black Widow und Hawkeye gesehen, Alexei Shostakov aka Red Guardian (David Harbour) wurde ebenfalls in Black Widow eingeführt.

John Walker (Wyatt Russell) war in The Falcon and the Winter Soldier kurzzeitig Captain America, indes kennt man Antonia Dreykov aka Taskmaster (Olga Kurylenko) ebenfalls aus Black Widow. Ava Starr aka Ghost (Hannah John-Kamen) tauchte zuvor in Ant-Man and the Wasp auf.

Thunderbolts wird der 36. Film des Marvel Cinematic Universe und gehört auch zur fünften Phase des MCU. In den amerikanischen Kinos startet Thunderbolts am 2. Mai 2025, er soll die fünfte Phase des MCU zugleich abschließen.

Wie findet ihr den neuen Trailer zu Thunderbolts?