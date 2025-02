Tides of Annihilation: Das Action-RPG bietet mehr als 30 Bosse und ist über 30 Stunden lang

Entwickler Eclipse Glow Games hat neue Details zu seinem jüngst angekündigten Action-Adventure Tides of Annihilation bekannt gegeben.

Tides of Annihilation Genre: Action-Adventure

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S

Release: TBD

Entwickler / Publisher: Eclipse Glow Games / Eclipse Glow Games

Dabei spricht das Studio unter anderem über die Spielzeit und die Anzahl der Bosse im Spiel.

Wie Devil May Cry

Eclipse Glow bestätigt im Gespräch mit Wccftech etwa, dass die Kampfe in Tides of Annihilation sich "definitiv mehr wie Devil May Cry" anfühlen soll.

Insgesamt gibt es vier Waffen für euch zu meistern, zu diese zählen unter anderem Fäuste, Schwerter und Bögen. Ihr habt also die Wahl, ob ihr euch lieber in den Fern- oder in den Nahkampf stürzt.

Spielzeit und Bosse

Insgesamt soll euch das Spiel bei einem Durchgang im Durchschnitt für rund 30 Stunden beschäftigen. Ob das dann schon alles mit einschließt oder noch mehr möglich ist, bleibt abzuwarten.

Auch zu den Bossgegnern äußerte sich das Entwicklerstudio. Davon gibt es demnach "mehr als 30 Sttück" und jeder von ihnen hat seine eigenen Fähigkeiten.

Westliche Zielgruppe im Blick

Interessant ist auch, dass Eclipse Glow Games mit Tides of Annihilation eher den westlichen Markt im Blick hat, während zum Beispiel ein Black Myth: Wukong primär den asiatischen Raum ansprach.

"Dieses Spiel und Black Myth: Wukong sind zwei Projekte, in die Tencent investiert hat, und es gab unterschiedliche Erwartungen an diese beiden Projekte", heißt es. "Black Myth: Wukong zielte auf den chinesischen Markt ab, aber für dieses Projekt wollten wir ein westliches Publikum ansprechen, also wählten wir die Artussage."

"Dieses Projekt entstand, als der Produzent mit dem Konzept der Ritter aufkam und wir uns mit den Rittern der Tafelrunde aus der Artussage verbanden. Der Grund, warum wir uns in diesem frühen Stadium an euch gewandt haben, ist, dass die Zielgruppe westlich ist und dies unser erster Titel ist. Wir wollen also so viel Feedback wie möglich sammeln, um das Spiel für die endgültige Version zu verbessern."