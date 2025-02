Tides of Annihilation: Neues Actionspiel verknüpft das moderne London mit der Artussage - Erster Trailer

Tides of Annihilation ist ein brandneues Actionspiel, das ein modernes London mit der Artussage verknüpft, angekündigt wurde es im Rahmen der neuen State of Play von Sony.

Und es ist nicht etwa ein britisches Spiel, denn es stammt vom chinesischen Entwicklerstudio Eclipse Glow Games.

Die Ritter der Tafelrunde, aber anders

Als solches wird es sich nahtlos neben Titel wie Lost Soul Aside, Stellar Blade, Phantom Blade Zero und Black Myth: Wukong einreihen.

Das Spiel verbindet dabei eine an Elden Ring erinnernde Fantasy-Ästhetik mit der heutigen britischen Hauptstadt, in der die Protagonistin Gwendolyn geisterhafte Ritter der Tafelrunde beschwören kann.

Hier ist der erste Trailer:

Kämpft mitten in London

Das Studio verspricht unter anderem, dass bekannte Schauplätze aus London mit am Start sind. Allerdings in einem gänzlich anderen Look, denn die Stadt wurde"durch eine außerweltliche Invasion katastrophal verändert".

Gwendolyn ist die einzige Überlebende der Menschheit und kämpft gegen die Feinde, darunter riesige Bosse und gewaltige Monster. Dabei kann sie offensichtlich Beschwörungen, Magie und Waffen einsetzen

Eine epische Geschichte

"Das Debüt von Tides of Annihilation bei Sonys State of Play ist eine unglaubliche Ehre für das Eclipse Glow-Entwicklungsteam", sagt Kun Fu, Lead Game Producer bei Eclipse Glow Games.

"Das ist auch erst der Anfang. Wir haben eine Welt erschaffen, die die Artus-Legende neu interpretiert, in der sich Themen wie Mut, Loyalität und Heldentum mit einer epischen Geschichte in einer fremden und doch vertrauten Umgebung verbinden, die den Mut echter Spieler auf die Probe stellen und das Genre voranbringen wird."

Ein Release-Datum gibt es noch nicht, das Spiel soll aber für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC (Epic Games Store, Steam) erscheinen.