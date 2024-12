Tina Tina's Wonderlands 2 eingestellt? Gerüchte deuten darauf hin

Gearbox hat mit Tiny Tina's Wonderlands im Jahr 2022 ein wahres Fest für Borderlands-Fans am PC, der PlayStation und der Xbox geschaffen. Das Spin-off entstand auf Basis des bisher beliebtesten DLC heraus und entführt Spieler in eine verrückte Fantasy-Tabletop-Welt. Als Fortsetzung zu Tiny Tina's Assault on Dragon Keep vergrößerte Tiny Tina's Wonderlands den mittelalterlichen und fantastischen Loot-Shooter-Spaß und brachte sogar ein paar Brettspielelemente mit hinein. Nach dem Erfolg des Spiels stand einem zweiten Teil eigentlich nichts mehr im Weg. Na ja, bis heute.

Tiny Tina's Wonderlands 2 angeblich auf Eis gelegt

Angeblich wurde das bisher unangekündigte Sequel gestrichen. Die große Entlassungswelle bei Lost Boys Interactive könnte Auswirkungen darauf gehabt haben. Das Studio befindet sich im Besitz von Gearbox und war für Tiny Tina's Wonderlands verantwortlich. MP1st beruft sich auf eine Quelle bei Gearbox, die das zumindest vorübergehende Aus einer Fortsetzung bestätigt und die Aussage mit LinkedIn- und ArtStation-Posts untermauert. Die Ressourcen sollen nun für Borderlands 4 genutzt werden. Ob und wie es nach Bordlerands 4 mit Tiny Tina's Wonderlands weitergeht, bleibt offen.

Laut der Quelle soll die Fortsetzung von Tiny Tina's Wonderlands zunächst ein wenig umgekrempelt worden sein, nachdem Gearbox von Take-Two in der ersten Jahreshälfte für 460 Millionen Dollar übernommen wurde.

In Tiny Tina's Wonderlands laufen Spieler über ein Spielbrett und tauchen immer wieder in die typische Cel-Shading-Welt ein, die wird aus dem Borderlands-Franchise kennen. Der Looter-Shooter-Spaß geht hier also weiter. Neben mittelalterlichen Armbrüsten und wilden Schusswaffen gibt es hier allerdings auch Zauber. Ihr könnt Gegner in Schafe verwandeln oder Pilze beschwören, die ständig klingen, als würden sie furzen.

Das Erlebnis schlägt einen perfekten Bogen zwischen dem altbewährten Borderlands-Rezept und frischer Würze, die dem Spiel eine unerwartete Note verleiht. D&D-Würfel, ein Bierdosenfluss und mehr sorgen für kleine Lacher. Der Humor bleibt größtenteils erhalten, auch, wenn das Spiel an einigen Stellen eher zum Augenrollen animiert.