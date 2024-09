Titan Army P32A2S2 Gaming Monitor im Test - groß, 240 Hz, 1 ms, HDR und dann auch noch preiswert

Nachdem ich gerade die neueste Speerspitze der Monitortechnologie mit G-Sync Pulsar bewundern durfte, wird es Zeit auf die Erde zurückzukommen und in Begriffen wie Preis-Leistung zu denken. Schließlich muss man für sein Geld arbeiten und dass ein guter Gaming-Monitor angemessener Größe und Leistung kein Vermögen kosten muss, ist das Grundkonzept von Titan Army. Von denen habe ich hier den 32-Zoll großen P32A2S2 stehen und für 330-350 Euro ist der durchaus fast schon ein Schnäppchen.

Dass aber irgendwo gespart werden muss, das merkt man am Äußeren. Wo andere Hersteller stolz ihr Logo in Metall einlassen und es am besten noch beleuchten, druckt Titan Army unten ihr Logo einfach so auf den insgesamt sehr schmalen Rahmen. Nur auf der unteren Seite habt ihr einen Zentimeter schwarzes Plastik, der restliche Rahmen ist kaum 2mm breit. Das Plastik ist von der haptisch etwas einfacheren Sorte und beim ersten Anfassen machte ich mir ein wenig Sorgen, wie es dann mit der Stabilität des Ganzen bestellt ist.

Aber diese Sorgen waren unbegründet, das Plastik mag nicht schick sein, aber es ist stabil und vor allem verzichtet der recht elegant wirkende Ständer auf Plastik. Die Metallstreben machen einen sehr hochwertigen Eindruck und müssen nicht mal verschraubt werden. Ein solides Klicken und das Panel ist sicher mit dem Ständer verbunden. So sicher, dass Bewegung in der Höhe wie auch Kipp- und Neigungswinkel überhaupt kein Problem sind. Auch diese Bewegungen fühlen sich sicher und definiert an, es war kein Problem, den P32A2S2 exakt so einzustellen, wie ich es haben wollte.

Als das erledigt war, montierte ich den Ständer wieder ab und siehe da, hinter etwas Plastik versteckt sich ein hochwertiger VESA-Mount, sodass der P32A2S2 an den Monitorschwenkarm wanderte. Der Nachteil des schicken Ständers ist nämlich, dass seine drei Füße weit ausgreifen und ihr fast 30 Zentimeter von der hinteren Spitze zu den beiden vorderen einplanen müsst. Da ihr für einen 32-Zoll-Monitor einen Sitzabstand von idealerweise 80 Zentimeter haben solltet, vielleicht sogar etwas mehr, müsst ihr das bedenken. Zumindest ist der Monitor dann bis an die Wand rangerutscht und der schmale, mittige Ambilight-Balken an der Rückseite reflektiert ein wenig seines Lichts. Oder ihr schaltet ihn einfach ab und vergesst, dass er existiert. Der Effekt ist am Ende ähnlich.

Titan Army P32A2S2

Die Anschlüsse auf der Rückseite sind das, was man allgemein braucht. Zweimal HDMI 2.1, zweimal Display Port 1.4 und ein 3,5 mm Audio-Out. Zu beweisen hat der P32A2S2 einiges, denn sein IPS-Panel soll 240 Hz mit 1ms Reaktionszeit liefern, mit einer Helligkeit von 320 cd/m2 und einem Kontrast von 1000:1. Das sind Werte, die preiswertere Monitore gerne nennen, aber nicht immer ohne Probleme erreichen. Vor allem Ghosting ist gerne mal ein Problem, aber der UFO-Test sagt, dass die Welt in Ordnung ist. Minimal und die 240Hz sind auch kein Problem. Auch ließen sich keine kaputten oder toten Pixel feststellen – im Gegensatz zu meinem regulären Monitor, der sich scheinbar über die Zeit welche einfing.

Ich ging auf dem P32A2S2 auch den kompletten EIZO-Test in aller Ruhe durch, aber es gibt saubere Farbabstufungen, eine klare Trennung bei auch nur 2 Punkten Farbdifferenz, lediglich die Schriftdifferenzierung könnte etwas besser sein und vor allem der Betrachtungswinkel. Die Kreise begannen sich schon bei 50-60 Grad zu verändern, seitlich auf den Monitor zu schauen, gibt euch definitiv nicht das gleiche Bild. Im Betrieb ist das meist nicht so relevant bei diesen Winkeln, aber 178 Grad Blickwinkel sind auch etwas anderes. Auch der Rest nagt jetzt nicht am obersten Limit des Möglichen, aber irgendwas muss ja auch für die Monitore bleiben, die das Doppelte kosten. Insgesamt, trotz der Blickwinkelabweichung, eine saubere 2+ würde ich mal ganz wissenschaftlich sagen, für die Preisklasse top.

Auch im echten Leben überzeugt der P32A2S2. Die Helligkeit ist hoch genug und die Farbbrillanz in Spielen kommt durchaus gut zur Geltung. IPS-Panels sind hier ja eh im Vorteil und die SRGB 136% CIE 1931 mit immer noch 97% DCI-P3 sind nicht frei erfunden. Dieses Display bringt Farben gut zur Geltung, das sogar mit HDR400. Der HDR-Effekt ist bei höherpreisigen Monitoren besser ausgearbeitet und der P32A2S2 erledigt hier mehr Pflicht als Kür, aber dass er es kann, ist schon nett genug. G-Sync wird für den Preis aber nicht unterstützt, FreeSync kann er aber.

Zeit, den P32A2S2 mal anzuwerfen und da ich erst mal die Xbox dran habe, macht die halt den Start. Ich muss sagen, ich mag, was ich sehe. Das Bild hat eine gute Farbbrillanz, einen einwandfreien Schwarzwert, der sich in Elden Rings Dungeons sofort bemerkbar macht und alles wirkt lebendig und greifbar. Der HDR-Effekt ist nicht der ausgeprägteste, das war bei HDR400 und dem Preis auch nicht zu erwarten, aber er ist da und sieht nach was aus. Nehmt noch einen guten Kontrast dazu und ich möchte Halo Infinite mal wieder nicht verlassen, muss es dann aber doch, weil Microsoft vergessen hat, dass es existiert und keine neuen Inhalte liefert, die ich noch nicht doppelt gespielt hätte. Trotzdem, das satte Grün des Rings mal wieder zu sehen war schon nett. Oder das der Green Hill Zone in Sonic: Generations. Farben kann der P32A2S2.

Wirklich zur Hochform läuft der P32A2S2 dann an einem entsprechenden PC mit der entsprechenden Framerate auf, was bei 240 Hz gar nicht so einfach in WQHD zu erreichen ist. Um das zumindest zu testen, looste ich ein paar Runden CS:GO, war beeindruckt, wie schön flüssig die 240 Hz praktisch mit schneller Reaktionszeiten aussehen und schwenkte dann auf massentauglichere Szenarien um. Was auffällt ist, dass der P32A2S2 mit einer variablen Framerate von 90 bis 135 keine Probleme hat gut auszusehen, aber er mehr Probleme hat irgendwas zu skalieren, was nicht seine native Auflösung ist. Es fiel mir auf, weil die Xbox zufällig auf 1080p eingestellt war und das Bild alles andere als super-scharf daherkam. In WQHD dagegen ist es ein Traum. Das gleiche Bild am PC, wo Cyberpunk in 1080p verschwommener wirkte, als es bei anderen 4K- oder WQHD-Monitoren der Fall war, die ich hier habe oder hatte. In der richtigen Auflösung war dann die Welt in Ordnung und das Panel des P32A2S2 glänzte. Wenn ihr also plant, viele Inhalte in Auflösungen laufen zu lassen, die nicht WQHD als Ausgangssignal liefern, dann ist der P32A2S2 nicht ideal.

Was die Benutzerführung angeht, bin ich halb überzeugt, aber das gilt für viele Monitore und der P32A2S2 schlägt sich auch nicht viel besser oder schlechter. Man klickt sich mit den vier Tasten durch die Menüs, ein Steuerkreuz wäre willkommen gewesen. Es gibt allerdings eine echte Masse an Optionen: Ihr habt 10 Presets von Allgemein über FPS zu Film und Augenschonend. Jedes der Presets kann detailliert angepasst und gespeichert werden. Game-Plus bietet HDR, Schattenabgleich, Nachtsichtmodus und zig mehr Features. Die Framerate lässt sich einblenden, wie auch ein Fadenkreuz dessen Farbe angepasst werden kann. Dank der speicherbaren Presets macht es Spaß damit herumzuspielen, diese exakt anzupassen und dann im Zugriff zu haben. Auch ein einstellbarer Blaulichtfilter ist vorhanden und sieht sogar ganz gut aus. Billigere Geräte schwächeln hier bei der Wiedergabe mit Filter manchmal, aber der P32A2S2 hat das ganz gut im Griff. Schließlich lässt sich noch die Position und Transparenz des OSD anpassen, um alles komplett zu machen. Ich vermisste keine Features eines Monitors dieser Preisklasse und fand ein paar, die ich nicht unbedingt erwartete, aber begrüßte. Viel mehr kann man in diesem Punkt kaum verlangen.

Aktuell gibt es den Titan Army P32A2S2 Gaming Monitor bei Amazon.de für 350 Euro (klickt den 30-Euro-Coupon an). Wenn ihr den Code EEEP32A2 benutzt, dann gibt es noch mal 3% Rabatt.

Und das gilt generell für den Titan Army P32A2S2. 330 Euro für 32 Zoll HDR 240Hz 1ms IPS-Panel mit einer rundherum soliden Verarbeitung, das sind die Eckdaten. Viel wichtiger ist aber, dass sich diese Werte beim P32A2S2 auch im Bild und in der Performance widerspiegeln und Spiele sich herrlich lebendig zeigen. Sicher, wer mehr ausgibt, bekommt noch mal besseres HDR, mehr Farbintensität, G-Sync ist für viele Leute auch ein echter Faktor. Das ist kein Monitor am oberen Limit. Aber als das, was es ist, liefert Titan Army mit dem P32A2S2 für das Geld deutlich mehr als ich erwartet hätte. Das ist ein Monitor, auf dem es sich wirklich gut mit allen Features spielen lässt, ohne dabei arm zu werden.

Titan Army P32A2S2 PRO CONTRA Schön schmaler Rahmen, stabiler Fuß

240 Hz (wird erreicht) mit 1ms Reaktionszeit (nah genug dran)

HDR400 und hohe Farbintensität ohne unnatürlich zu wirken

Viele Optionen, die sich über eine Reihe Profile definieren lassen

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Freesync wird unterstützt Kein G-Sync

Skalierung von nicht-WQHD-Signalen könnte besser sein

Blickwinkel beginnt sich schon bei 50-60 Grad zu verschlechtern, 178 Grad sind nur mit großen Abstrichen machbar