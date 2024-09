Tokyo Games Show 2024: Datum und Uhrzeit für das Xbox-Panel

Xbox hat seine Pläne für die Tokyo Game Show bekannt gegeben. In einem Post teilt das Unternehmen Datum und Uhrzeit des Live-Panels mit. Am 26. September 2024 solltet ihr um 12:00 Uhr einschalten, wenn ihr live dabei sein wollt. Wie lange die Präsentation von Xbox sein soll, hat Microsoft allerdings nicht verraten.

Alle Infos zum Xbox-Panel der TGS

Am ersten Tag der Tokyo Game Show ist es schon so weit. In einem Video in den sozialen Medien kündigte Phil Spencer, CEO von Microsoft, die Live-Show an. Hier könnt ihr euch die Ankündigung auf X ansehen:

世界中のプレイヤーの皆様へ。

9 月 26 日配信の今年の東京ゲームショウでの「Xbox ブロード キャスト」をお見逃しなく!

<日本時間 19 時>#XboxTokyoGameShow pic.twitter.com/f2plbA76ja — Xbox Japan (@Xbox_JP) September 20, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Tokyo Game Show und ausgewählten Xbox-Kanälen könnt ihr euch das Live-Spektakel ansehen. Dabei will Microsoft Streams in mehreren Sprachen und mit englischen und japanischen Untertiteln anbieten. Genauere Details hierfür gibt es nächste Woche.

Die Tokyo Game Show findet dieses Jahr in der Makuhari Messe in Mihama-ku, Chiba City, Präfektur Chiba, statt. Vor Ort sind 731 Aussteller auf 3190 Stände verteilt. Es werden insgesamt 250.000 Besucher in den Messetagen vom 26. September bis zum 29. September erwartet.

Sony hat bereits ihr Messe-Lineup enthüllt. Ihr könnt live dabei sein und die Show zu Titeln wie Astro Bot, Silent Hill 2 Remake, Dragon Ball: Sparking! Zero, Metaphor: ReFantazio, Death Stranding 2: On the Beach, Monster Hunter Wilds und Dynasty Warriors: Origins sehen.

Auf der Messe selbst könnt ihr dann noch einige Demos zocken und reichlich Merch abgreifen.