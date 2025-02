Tomb Raider 4-6 Remastered Cheats - Alle Codes für Laras Abenteuer

Aspyr bringt mit Tomb Raider 4-6 Remastered weitere Abenteuer von Lara Croft auf moderne Plattformen. Mit dabei sind auch wieder Cheats, die euch in bestimmten Situationen helfen können, wenn ihr zum Beispiel festhängt.

Tomb Raider 4-6 Remastered Genre: Action-Adventure

Plattform: PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PS4, Xbox Onne

Release: 14. Februar 2025

Entwickler / Publisher: Aspyr / Aspyr

Was euch die Cheat Codes in Tomb Raider 4-6 Remastered bringen, zeigen wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Tomb Raider 4-6 Remastered Cheats Inhalt:

Wie benutzt man Cheats in Tomb Raider 4-6 Remastered?

Die Cheats müsst ihr im Spiel unter bestimmten Bedingungen eingeben, die wir euch im nächsten Abschnitt beim jeweiligen Code näher erläutern.

Und besonders bei Tomb Raider 4 ist das schon sehr speziell, denn ihr müsst dafür unter anderem Lara perfekt nach Norden ausrichten, bevor die Cheats nutzen könnt. Im Inventar-Bildschirm seht ihr dabei einen Kompass, an dem ihr euch orientieren könnt. Steht ihr richtig, zeigt die rote Kompassnadel nach Norden und bekommt dann auch eine leicht abgeschwächte, durchsichtige Farbe.

Bei Tomb Raider 5 und Tomb Raider 6 ist das zum Glück nicht erforderlich.

Welche Cheat Codes gibt es für Tomb Raider 4-6 Remastered?

Mit den Cheats für Tomb Raider 4-6 Remastered könnt ihr zum Beispiel Level überspringen oder Lara Croft unter die Arme greifen

Tomb Raider 4 – Cheats

Level überspringen

Mit diesem Cheat könnt ihr den aktuellen Level überspringen.

PC: Lara nach Norden ausrichten, im Inventar "Load Game" auswählen (aber nicht drücken), dann H + E + L + P eingeben und das Inventar schließen.

PlayStation: Lara nach Norden ausrichten, im Inventar "Load Game" auswählen (aber nicht drücken), dann L1 + L2 + R1 + R2 drücken und das Inventar schließen.

Xbox: Lara nach Norden ausrichten, im Inventar "Load Game" auswählen (aber nicht drücken), dann LB + LT + RB + RT drücken und das Inventar schließen.

Switch: Lara nach Norden ausrichten, im Inventar "Load Game" auswählen (aber nicht drücken), dann L + ZL + R + ZR drücken und das Inventar schließen.

Alle Waffen

Dieser Cheat bringt euch nicht nur alle Waffen, sondern auch unendlich Munition, Erste-Hilfe-Pakete und Leuchtfackeln.

PC: Lara nach Norden ausrichten, im Inventar ein "Small Medipack" auswählen (aber nicht drücken), dann G + U + N + S eingeben und das Inventar schließen.

PlayStation: Lara nach Norden ausrichten, im Inventar ein "Small Medipack" auswählen (aber nicht drücken), dann L1 + L2 + R1 + R2 + Hoch eingeben und das Inventar schließen.

Xbox: Lara nach Norden ausrichten, im Inventar ein "Small Medipack" auswählen (aber nicht drücken), dann LB + LT + RB + RT + Hoch eingeben und das Inventar schließen.

Switch: Lara nach Norden ausrichten, im Inventar ein "Small Medipack" auswählen (aber nicht drücken), dann L + ZL + R + ZR + Hoch eingeben und das Inventar schließen.

Alle Items

Hiermit erhaltet ihr sämtliche Items, unter anderem Dinge, die ihr für Rätsel benötigt, oder Schlüssel.

PC: Lara nach Norden ausrichten, im Inventar ein "Large Medipack" auswählen (aber nicht drücken), dann B + I + T + S eingeben und das Inventar schließen.

PlayStation: Lara nach Norden ausrichten, im Inventar ein "Large Medipack" auswählen (aber nicht drücken), dann L1 + L2 + R1 + R2 + Runter eingeben und das Inventar schließen.

Xbox: Lara nach Norden ausrichten, im Inventar ein "Large Medipack" auswählen (aber nicht drücken), dann LB + LT + RB + RT + Runter eingeben und das Inventar schließen.

Switch: Lara nach Norden ausrichten, im Inventar ein "Large Medipack" auswählen (aber nicht drücken), dann L + ZL + R + ZR + Runter eingeben und das Inventar schließen.

Tomb Raider 5 – Cheats

Level überspringen

Mit diesem Cheat könnt ihr den aktuellen Level überspringen. Alle Cheats könnt ihr auch am PC verwenden, wenn ihr mit einem Controller spielt.

PlayStation: Im Inventar die Sonnenbrille auswählen (aber nicht drücken), dann L1 + Hoch + X drücken und das Inventar schließen.

Xbox: Im Inventar die Sonnenbrille auswählen (aber nicht drücken), dann LB + Hoch + X drücken und das Inventar schließen.

Switch: Im Inventar die Sonnenbrille auswählen (aber nicht drücken), dann L + Hoch + X drücken und das Inventar schließen.

Alle Waffen

Dieser Cheat bringt euch nicht nur alle Waffen, sondern auch unendlich Munition, Erste-Hilfe-Pakete und Leuchtfackeln.

PlayStation: Im Inventar die Sonnenbrille auswählen (aber nicht drücken), dann L1 + L2 + R1 + R2 + Hoch eingeben und das Inventar schließen.

Xbox: Im Inventar die Sonnenbrille auswählen (aber nicht drücken), dann LB + LT + RB + RT + Hoch eingeben und das Inventar schließen.

Switch: Im Inventar die Sonnenbrille auswählen (aber nicht drücken), dann L + ZL + R + ZR + Hoch eingeben und das Inventar schließen.

Alle Items

Hiermit erhaltet ihr sämtliche Items, unter anderem Dinge, die ihr für Rätsel benötigt, oder Schlüssel.

PlayStation: Im Inventar die Sonnenbrille auswählen (aber nicht drücken), dann L1 + L2 + R1 + R2 + Runter eingeben und das Inventar schließen.

Xbox: Im Inventar die Sonnenbrille auswählen (aber nicht drücken), dann LB + LT + RB + RT + Runter eingeben und das Inventar schließen.

Switch: Im Inventar die Sonnenbrille auswählen (aber nicht drücken), dann L + ZL + R + ZR + Runter eingeben und das Inventar schließen.

Tomb Raider 6 – Cheats

Levelauswahl/Level überspringen

Mit diesem Cheat könnt ihr den aktuellen Level überspringen und einen anderen auswählen.

Spiel pausieren, dann Geduckt + Umschauen + Runter + Aktion halten. Loslassen und schnell Aktion + Hoch + Gehen + Aktion + Rechts + Runter drücken.

Alle Waffen + 10 Medikits

Gebt ihr diesen Code ein, erhaltet ihr nicht nur alle Waffen, sondern auch noch 10 Medikits.

Spiel pausieren, dann Ziehen + Umschauen + Links + Aktion halten. Loslassen und schnell Gehen + Gehen + Gehen drücken. Dann das Inventar verlassen und erneut öffnen.

