Tomb Raider 4-6 Remastered im Test - Ich habe Angel of Darkness damals gehasst, diese Collection besänftigt mich ein wenig

Lässt euch mit technischen Verbesserungen und einer modernen Steuerung in Erinnerungen schwelgen, von Perfektion ist man aber ein gutes Stück entfernt.

Ach ja, Angel of Darkness. Viele Jahre lang mein absolutes Hassspiel der Tomb Raider-Reihe. Bis heute eigentlich. Ich mochte es überhaupt nicht, allen voran aufgrund seiner Steuerung, die mich damals zur Verzweiflung brachte. Wenn ihr genau dieses Gefühl wieder haben möchtet, spielt Angel of Darkness in Tomb Raider 4-6 Remastered mit der klassischen "Tank"-Steuerung. Aber sagt dann nicht, ich hätte euch nicht gewarnt.

Tomb Raider 4-6 Remastered Release: 14.02.2025

Erhältlich für: PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Getestete Version: Xbox Series X

Genre: Action-Adventure

Entwickler: Aspyr / Aspyr

Preis: ca. 30 Euro

Es geht auch besser

Ihr könnt euch gar nicht ausmalen, wie froh ich darüber bin, dass in Tomb Raider 4-6 Remastered, das neben Angel of Darkness auch noch The Last Revelation und Chronicles umfasst, ein modernes Steuerungsschema vorhanden ist. Ansonsten wäre mein Controller nach (maximal) fünf Minuten an der Wand gelandet. Im Ernst: Ich komme mit dieser Tank-Steuerung heute nicht mehr zurecht. Manchmal frage ich mich, wie wir das früher aushielten. Gut, wir kannten nichts anderes, aber meine Güte… zumindest in puncto Steuerung ist das definitiv kein schöner Fall von Nostalgie.

Aber um mal kurz zu anderen Aspekten zurückzukommen: Sollten euch diese Spiele in puncto Story oder aus anderen inhaltlichen Gründen (außer der Steuerung) nicht gefallen haben, ändert sich bei diesen Remasters nichts daran. Zumindest macht Aspyr sie wieder auf modernen Plattformen spielbar. Zwar nicht mit dem größtmöglichen Aufwand, der möglich gewesen wäre (es sind immer noch Remasters und keine Remakes), aber hinsichtlich der Erhaltung von Spielen ist das ein willkommener Schritt. Und ein Stück Videospielgeschichte obendrein.

Macht jedoch nicht den Fehler und erwartet euch von der modernen Steuerung ein wirklich modernes Gameplay. Ja, das funktioniert wesentlich besser als in den Originalen, dennoch ist man weit von der Agilität und Flexibilität einer Lara Croft in den moderneren Spielen entfernt. Aspyr stülpt im Grunde dieses modernere Kontrollschema auf den alten Kern des Spiels. Das ist okay, aber eben nicht perfekt, zumal etwa die Tutorials sich nicht anpassen und ihr dann teils schauen müsst, was ihr wie macht. Egal, welche Option ihr wählt, ihr müsst euch ein bisschen hineinfuchsen und daran gewöhnen, so intuitiv wie in den neuen Teilen ist das alles nicht.

Tomb Raider 4-6 Remastered - Screenshots 1 of 18 Attribution

Mal mehr, mal weniger technisch verbessert

Und was ist mit dem Rest der Technik? Nun, wie sehr die Modernisierungen auffallen, hängt vom Spiel ab. Bei The Last Revelation und Chronicles sieht man beim Umschalten, was über den Start-Button jederzeit möglich ist, deutliche Unterschiede bei Texturen und Effekten oder schlicht mehr Details. Wo manche Szenen in den Originalen jederzeit ziemlich hell wirkten, sorgt die Beleuchtung in den Remasters dafür, dass alles etwas realistischer wirkt und dunkle Bereiche wirklich dunkel erscheinen. Macht euch aber darauf gefasst, dass ihr manchmal den Hintergrund eines Levels kurz aufblitzen seht, wenn die Kamera einer Wand an manchen Stellen zu nahe kommt.

Davon abgesehen zeigt Angel of Darkness zwar ebenfalls ein paar Unterschiede, die fallen jedoch bei weitem nicht so deutlich auf wie in den beiden Vorgängern. Je nach Szene muss man da schon ziemlich genau hinschauen, um Unterschiede zu bemerken. Mit dabei ist obendrein wieder ein Fotomodus, mit dem ihr Lara anhand verschiedener Posen und so weiter passend in Szene setzen und ablichten könnt. Wer gerne mit einem Fotomodus hantiert, wird sich sicherlich darüber freuen.

Lara im Laufe der Jahre

Wie schon kurz erwähnt, ist das hier ein Stück Videospielgeschichte. Ihr seht die Entwicklung von Lara Croft über drei Spiele und mehrere Jahre hinweg. Und das resultiert hier in teils gänzlich unterschiedlichen Konzepten. The Last Revelation präsentiert sich ziemlich klassisch, ihr haltet euch überwiegend in Ägypten auf und durchstöbert dort alte Dinge. Chronicles geht dann schon in eine etwas andere Richtung, indem es verschiedene Abschnitte und Orte aus Laras Leben in den Mittelpunkt rückt und hier wird auch schon mehr geschossen als in früheren Spielen. Das Problem an Örtlichkeiten, die keine Gräber sind, ist, dass sie sich – mal abgesehen von Gegnern – ziemlich leer anfühlen. Was nicht realistisch ist, aber damals war auch nicht mehr möglich. Dennoch fühlt es sich für ein Spiel, das Tomb Raider heißt, nun einmal merkwürdig an, durch ein paar Hinterhöfe in Rom zu laufen und dabei niemandem zu begegnen. Und wenn, dann einem Hund, der euch direkt tot beißen möchte.

Und dann ist da Angel of Darkness, bei dem man das Gefühl hat, dass es kaum noch etwas mit dem zu tun hat, was Tomb Raider ursprünglich ausmachte. Für sich genommen mag die Idee dahinter nicht schlecht sein, doch für Tomb Raider ist es eine Abwandlung von vertrauten Pfaden, der meines Erachtens nie nötig war. Hinzu kommt die teils unvorhersehbare Spielmechanik des Verbesserns von Laras Fähigkeiten, durch die man manchmal schlicht festhängt und erst einmal überlegen muss, was man gerade verpasst oder falsch gemacht hat. Anders gesagt: Angel of Darkness hat viele Ideen, doch man hatte ständig das Gefühl, dass hier zu zwanghaft versucht wurde, Lara in ein anderes Korsett zu zwängen. Immerhin ist im Remaster die Steuerung besser.

Tomb Raider 4-6 Remastered - Fazit

Und das ist mit einer der positivsten Aspekte dieser Collection. Angel of Darkness halbwegs vernünftig steuern zu können, ist schon mal eine Erleichterung. Vielleicht spiele ich es diesmal sogar durch, ohne es frustriert wieder von der Festplatte zu werfen. Wie gesagt, müsst ihr euch trotz moderner Steuerungsoption daran gewöhnen, wirklich ideal ist sie nicht, aber dennoch eine enorme Erleichterung. Was bleibt, sind drei Spiele von inhaltlich unterschiedlicher Qualität. Eine gute Veranschaulichung dessen, wie Lara Croft einst auf der Suche nach neuen Ideen vom Weg abkam.

Muss man diese Spiele zwingend gespielt haben? Nein. Aber es ist schön, dass Aspyr die Möglichkeit bietet, es auf modernen Systemen mit ein paar Verbesserungen zu tun. Wie immer hätte man dabei noch weiter gehen können, aber nun gut, ich will mich diesmal nicht zu viel darüber auslassen. Zusammengefasst wäre mehr möglich gewesen, aber man kann sich gut davon unterhalten lassen und in nostalgischen Erinnerungen schwelgen. Solange ihr euch keine Wunder davon erwartet und wisst, worauf ihr euch da einlasst. Oder ihr erweitert schlicht eure Tomb Raider-Sammlung damit und spielt sie vielleicht zum ersten Mal, wenn ihr an Videospielgeschichte interessiert seid. Ist auch ein guter Grund.

Tomb Raider 4-6 Remastered PRO CONTRA Technische Verbesserungen

Ihr könnt auf Knopfdruck zwischen Original und Remaster umschalten

Alle Zusatzinhalte sind mit dabei

Moderne Steuerungsoption vorhanden Auch die moderne Steuerung ist nicht perfekt

Hier und da ein paar Glitches

Inhaltlich ändert sich nichts an der schwankenden Qualität der Spiele

Ihr könnt Tomb Raider 4-6 Remastered auf Steam, im Microsoft Store, im PlayStation Store und im Nintendo Switch eShop kaufen.