Tomb Raider: Netflix-Teaser zeigt, dass Lara Croft auch mit Abendkleid hart drauf ist

Im Herbst erscheint eine Serie zu Tomb Raider auf Netflix. Tomb Raider: The Legend of Lara Croft ist eine animierte Serie und heute ist der bisher längste Teaser dafür erschienen. Über eine Minute Material zeigt uns das neue Video und die Szenen sehen ziemlich cool aus.

Lara Croft weiß sich in jeder Situation zu helfen

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft spielt nach den Ereignissen der Survivor-Trilogie. "Nach den Ereignissen der Survivor-Trilogie hat Lara Croft (gesprochen von Hayley Atwell) ihre Freunde im Stich gelassen, um sich auf immer gefährlichere Solo-Abenteuer einzulassen", heißt es in der offiziellen Videobeschreibung.

"Aber sie muss nach Hause zurückkehren, als ein gefährliches und mächtiges chinesisches Artefakt von einem Dieb mit einer unheimlichen persönlichen Verbindung aus Croft Manor gestohlen wird.“

Wir sehen einen Eindruck der vielen exotischen Schauplätze, an die es Lara in der Serie verschlägt. Mystische Gräber, Lava und volle Städte - die Serie bietet das volle Programm. Auch im schicken Abendkleid seht ihr die Abenteurerin.

Am 10. Oktober 2024 könnt ihr Tomb Raider: The Legend of Lara Croft auf Netflix sehen.