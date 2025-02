Tony Hawk’s Pro Skater hat einen Countdown auf seiner Webseite - Hinweise auf ein mögliches Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 Remaster im Quellcode der Seite gefunden

Es gibt weitere Neuigkeiten zur Tony Hawk’s Pro Skater-Reihe, denn auf der offiziellen Webseite deutet nun ein Countdown auf eine Enthüllung am 4. März 2025 hin. Zudem wurden im Quellcode der Webseite weitere Hinweise auf den möglichen nächsten Titel der Reihe entdeckt. Auch Aussagen eines Pro-Skaters befeuern die Spekulationen über ein Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 Remaster.

Hinweise im Quellcode

Seit Freitag ist der Countdown auf der offiziellen Webseite online und endet am 4. März 2025. Das lässt vermuten, dass Activision an diesem Tag einen neuen Tony Hawk’s Pro Skater-Teil ankündigen könnte. Im Quellcode der Webseite wurde der Begriff "thps-3-4-countdown" entdeckt. Diese Spuren wurden jedoch schnell entfernt, doch Fans glauben weiterhin, dass dies ein Indiz dafür sein könnte, dass ein Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 Remaster auf sie wartet. Zudem zeigt die Webseite, dass Iron Galaxy Studios an dem Projekt beteiligt ist. Das Studio hat bereits die PC-Version von Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 umgesetzt. Außerdem hat das Team an den Crash Bandicoot- und Spyro-Remastern mitgearbeitet und verfügt somit über reichlich Erfahrung mit Neuauflagen klassischer Titel.

Aber auch Pro-Skater Tyshawn Jones sorgte jüngst mit einer Aussage in einem Interview für Aufsehen. Er sagte, dass er in einem kommenden Tony Hawk’s Pro Skater Remaster spielbar sein wird. Zudem fanden Fans bereits in Call of Duty einen Hinweis auf den 4. März 2025 auf der neuen Map Grind. Der Hinweis wurde in einem Skater-Laden entdeckt, wo das Datum auf einem riesigen Bildschirm abgebildet wurde.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 war in Planung

Es ist kein Zufall, dass Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 ein Remaster erhalten könnte. Bereits 2022 verriet Tony Hawk, dass der Titel geplant war, jedoch dann verworfen wurde, nach dem Vicarious Visions von Activision in Blizzard integriert wurde: "Das war der Plan, sogar bis zum Veröffentlichungsdatum von [1 und 2]. Wir haben 3 und 4 gemacht, und dann wurde Vicarious irgendwie absorbiert, und dann haben sie nach anderen Entwicklern gesucht, und dann war es vorbei."

Er fügte hinzu: "Die Wahrheit ist, dass [Activision] versucht hat, jemanden zu finden, der 3 und 4 macht, aber sie haben niemandem wirklich vertraut, so wie sie es mit Vicarious gemacht haben. Also nahmen sie andere Vorschläge von anderen Studios an, wie zum Beispiel: ’Was würdet ihr mit dem THPS-Titel machen?’ Und sie mochten nichts von dem, was sie hörten, und das war's dann."

Es wird sich zeigen, ob es sich bei der Ankündigung wirklich um ein Remaster von Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 handelt oder ob Fans etwas völlig anderes erwarten wird. Doch die Chancen für ein Remaster stehen gut, angesichts der zahlreichen Hinweise. Fans können sich also schon den 4. März 2025 im Kalender markieren.