Tortuga: A Pirate's Tale angekündigt, macht euch Anfang 2023 zum Piratenkapitän

Nach Railway Empire 2 und Dungeons 4 hat Kalypso mit Tortuga: A Pirate's Tale zur gamescom noch ein drittes neues Projekt angekündigt.

Und der Name sagt euch schon ziemlich deutlich, worum es in dem Spiel von Gaming Minds Studios geht: Natürlich um Piraten und Entermanöver!

Was euch in Tortuga erwartet

Euer Ziel in Tortuga ist, zum größten Pirat der Karibik zu werden. Also nicht physisch, ihr wisst schon, durch Ruhm, Gold und so weiter.

Dazu könnt ihr 18 verschiedene Schiffstypen verwenden und wenn ihr auf historische Piratenkapitäne trefft, könnt ihr entscheiden, ob ihr sie als Feind oder Freund betrachtet.

Wenn ihr es mit Händlern, Städten oder anderen Gegnern aufnehmt, absolviert ihr taktische, rundenbasierte Schlachten. Gleichzeitig solltet ihr euch um eine hohe Moral eurer Crew bemühen, ansonsten droht eine Meuterei. Und das will ja niemand.

Tortuga: A Pirate's Tale erscheint im ersten Quartal 2023 für PC (Zwölf Monate exklusiv im Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One.

Hier ist der erste Trailer zum Spiel: