Total War: Das Jahr 2024 endet mit einigen guten Nachrichten für Fans

Das Jahr 2024 geht mit ein paar guten Nachrichten für die Fans von Creative Assemblys Strategiespielreihe Total War zu Ende.

In einem neuen Blogeintrag gibt Roger Collum, Vice President of Total War bei Creative Assembly, unter anderem an, dass man derzeit an einem Patch für den DLC Omens of Destruction für Total War Warhammer 3 arbeite.

Verzichtet auf einige Dinge

"Eine große Herausforderung bei der Entwicklung von Spielen besteht darin, es allen recht zu machen, ohne die Dinge so sehr zu verwässern, dass man das Besondere ruiniert", schreibt er. "Die Wahrheit ist, dass es unmöglich ist, es allen recht zu machen. Stattdessen werden wir uns immer bemühen, die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen, um das Spiel so gut zu machen, wie wir hoffen, dass es sein kann. Wir werden uns immer direkt und indirekt von euch allen leiten lassen. Aus diesem Grund haben wir den neuesten Patch zunächst als Beta-Version veröffentlicht."

Mit Blick in die Zukunft wird sich das eine oder andere ändern, zum Beispiel möchte man keine Blood-Pack-DLCs mehr verkaufen. Diese halfen dabei, die Total War-Spiele ohne blutige Effekte zu veröffentlichen und so die Altersfreigabe zu reduzieren. Nebenbei verdiente man sich noch etwas Geld durch Fans, die es blutig wollten.

Zukünftig werden blutige Effekte bei Spielen, bei denen es angemessen ist, schon im Basisspiel integriert.

Darüber hinaus verabschiedet man sich von seinem Launcher. Dieser dient unter anderem dem Mod-Management, bevor man sich endgültig vom Launcher verabschiedet, will man noch eine Ersatzlösung dafür findet.

Drittens wird es künftig keine Fraktionen mehr als Early-Adopter-Bonus geben. Zuletzt war es so, dass man eine Fraktion kostenlos bekam, wenn man das Spiel vorbestellte oder in der ersten Woche kaufte. Dass dadurch einige eine Fraktion gratis erhalten und andere nicht, möchte man in Zukunft nicht mehr haben. Stattdessen soll es etwa Rabatte als Kaufanreiz geben.

Zu guter Letzt teilt man den im vergangenen Jahr veröffentlichten DLC Shadows of Change für Total War Warhammer 3 in drei Teile auf. Wer will, kann sich die jeweiligen Inhalte dann in drei separaten Teilen kaufen, wie es bei den Erweiterungen Thrones of Decay und Omens of Destruction der Fall war.

