Ist das die perfekte Kombination? Total War: Star Wars ist angeblich in Arbeit!

Neuesten Gerüchten zufolge arbeitet Creative Assembly an einem Total-War-Spiel im Star-Wars-Universum.

Wie DualShockers unter Berufung auf eine "zuverlässige Quelle" berichtet, handelt es sich um eines von drei neuen Total-War-Spielen, an denen derzeit gearbeitet wird.

Krieg der Sterne

Der Seite zufolge war Total War: Star Wars im Oktober 2023 das zweite von drei neuen Total-War-Spielen, die sich zu dem Zeitpunkt in Entwicklung befanden.

Da so ziemlich jedes Jahr ein neues Total War erscheint, könnte es nicht mehr allzu lange dauern, bis dieser Titel auf den Markt kommt. Aktuell sei aber unbekannt, an welchem Spiel die Arbeiten am weitesten fortgeschritten sind.

Zuletzt wurde das von Creative Assembly Sofia entwickelte Total War: Pharaoh als neuester Teil der Reihe veröffentlicht.

Aktuell arbeitet das Studio an einem umfangreichen Update für Total War: Pharaoh, das unter anderem die Karte erweitert und neue Fraktionen mit sich bringt.