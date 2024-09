Trailer zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater zeigt bekannte Charaktere

Auf der Tokyo Game Show 2024 zeigten Sony und Konami einen neuen Trailer zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Das Remake des 2004 erschienenen Stealth-Games zeigt das legendäre Spiel in technisch aufpolierter Fassung und bringt es auf PC und Konsolen.

Metal-Gear-Remake erhält neuen Trailer

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater erschien 2004 in Japan und kam 2005 zu uns in den Westen und wurde zu einem echten Stealth-Klassiker. Aktuell arbeitet Konami an dem Remake. Wann genau wir mit Snakes Abenteuer rechnen können, ist derzeit jedoch unklar. Ein neuer Trailer kann aber kein schlechtes Zeichen sein.

Diese neuen Bilder, die Ocelot, The Boss und Eva zeigen, erleichtern die Wartezeit zumindest ein wenig. Zweieinhalb Minuten lang könnt ihr weitere Eindrücke zum Remake sehen und euch einen Eindruck von den Verbesserungen machen.

Doch nicht alle Änderungen sind optischer Natur. Spielerische Verbesserungen, wie überarbeitete Tarnmechaniken, die noch mehr Stealth-Optionen bieten, gehören zum Paket. Auch kleine Neuerungen für eine bessere Immersion bringt Konami ins Spiel. So sollen Schmutz und Blätter an Snakes Kleidung hängen bleiben, wenn dieser über den Boden kriecht. Wenn sich Snake Wunden zuzieht, werden diese nach dem Heilen nun realistischere Narben hinterlassen.

In einem Status-Update zum Spiel hieß es, dass der Titel bereits von Anfang bis ende spielbar sei und es deshalb zumindest nicht mehrere Jahre dauern wird, bis Metal Gear Solid Delta: Snake Eater erscheint.

"Entdecke die Entstehungsgeschichte des ikonischen Soldaten Snake und verfolge den Anfang der Handlung der legendären Metal Gear-Reihe. In Metal Gear Solid Delta: Snake Eater kehren Spieler erneut in die Welt von Metal Gear zurück. Der Titel bietet eine beispiellose neue Grafik, ein fesselndes Stealth-Action-Spielerlebnis, sowie einen zu seiner mitreißenden Geschichte passenden Soundtrack", heißt es auf der Steam-Seite zum Spiel.

"Gegnerische Nationen entwickeln heimlich Waffen, die die Zukunft der Menschheit gefährden könnten. In den Tiefen des Dschungels muss ein Elitesoldat Tarnung und Überlebensfähigkeiten miteinander verbinden, um den Gegner zu infiltrieren und eine Massenvernichtungswaffe aufzuhalten. Nur so kann der größte umfassende Krieg, den die Welt je gesehen hat, verhindert werden."