Trails from Zero: Ab heute könnt ihr dieses klassische JRPG auf PC und Konsolen erleben

Heute erscheint The Legend of Heroes: Trails from Zero in Deutschland. Das ist deshalb so spannend, weil das JRPG bereits seit 2010 in Japan auf der PSP verfügbar war und einen wichtigen Teil der Geschichte zwischen Trails in the Sky und Trails of Cold Steel erzählt. Ab sofort könnt ihr also den neuen The Legend of Heroes Titel auf PC, Switch und PlayStation erleben. Publisher NIS America brachte zum Launch zusätzlich einen neuen Trailer raus und veranstaltet eine Fanart-Galerie.

In Trails from Zero dreht sich alles um die Gegend von Crossbell. Euer Protagonist Lloyd Bannings kehrt in seine Heimatstadt zurück, um in die Fußstapfen seines verstorbenen Bruders zu treten. So tritt er dem Crossbell Police Department bei, wird jedoch einer recht zusammengewürfelten Abteilung zugeteilt. Dieser ungewöhnliche Trupp heißt Special Support Section. Ihr schlüpft in die Rolle von Lloyd und seinen neuen Teamkollegen, die sich noch etablieren müssen, während die Ungerechtigkeit in der von Korruption beherrschten Stadt immer sichrbarer wird.