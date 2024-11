Transformers: Decepticon Straxus in der neuen Comic-Edition angeschaut

Neben Grimlock und Shockwave gehört auch Decepticon Straxus zur aktuellen Transformers Comic Edition von Hasbro Pulse. Diese Figuren werden in einer besonderen Verpackung ausgeliefert, die sich an einem bestimmten Comic-Cover orientiert. Und auch das farbliche Design der entsprechenden Figur geht in exakt diese Richtung.

Aus Roboter wird eine Kanone

Die Figuren hat Hasbro Pulse anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Franchise veröffentlicht. Bei Decepticon Straxus war das Cover der 18. Ausgabe von Marvel's The Transfomers das Vorbild für das Verpackungsdesign. Es zeigt den Transformer mit seiner gewaltigen Axt, wie der damit nach einem Gegner schlägt.

Transformers Comic Edition: Decepticon Straxus Hersteller: Hasbro Pulse

Preis: ca. 65 Euro

Das überwiegend blau anmutende Design auf dem Cover wird bei der realen Figur jedoch um rote und graue Elemente ergänzt. Straxus herrscht normalerweise über die Schmelzgruben von Polyhex und schmilzt dort neutrale Cybertronier und Autobots zu Metall, das anschließend von den Decepticons weiterverwendet wird. Nicht gerade freundlich, oder?

Analog zum Cover bringt die rund 19 cm große, silberfarbene Axt als Accessoire mit sich und lässt sich mit ihren beweglichen Köpfen, Armen und Beinen in verschiedenen Posen darstellen. Darüber hinaus ist auch noch ein Blaster für den Fernkampf enthalten. Eine Verwandlung darf natürlich nicht fehlen, dadurch wird Decepticon Straxus zu einer Kanone. Insgesamt sind dafür 39 Schritte erforderlich. Transformers Comic Edition: Decepticon Straxus - Bilder 1 of 4 Attribution

Wie schon Grimlock und Shockwave macht sich Decepticon Straxus ganz gut in oder neben der Verpackung im Regal eines Sammlers. Die Verpackung ist schick gestaltet und weckt bei Comic-Fans nostalgische Gefühle, letztlich ist die Figur auch eine gute Ergänzung zu den beiden anderen und bringt zwei passende Accessoires mit sich. Als Fan der Comics macht ihr damit also wenig falsch.