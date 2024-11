Transformers: Grimlock und Shockwave in der neuen Comic-Edition angeschaut

Transformers-Fans will Hasbro Pulse aktuell mit mehreren neuen Figuren überzeugen, die als Comic Edition in einer besonderen Verpackung veröffentlicht werden. Die haben, wie der Name schon sagt, den Look eines Comic-Covers, das Design der jeweiligen Figuren orientiert sich entsprechend auch daran. An dieser Stelle schauen wir uns zwei der Figuren – Shockwave und Grimlock – etwas näher an.

Von Shockwave zum Raumschiff

Transformers Comic Edition: Shockwave Hersteller: Hasbro Pulse

Preis: ca. 48 Euro

Um genau zu sein, orientiert sich das Design der jeweiligen Figuren an den Transformers-Comics von Marvel Comics, damit möchte Hasbro Pulse das 40-jährige Jubiläum des Franchise feiern. Bei Shockwave wird etwa das Cover von Marvel's The Transformers #5 nachgebildet, was sich besonders auf die Farbe des Transformers auswirkt.

Mit dem lilafarbenen Look orientiert man sich am Design des Comics, verzichtet dabei jedoch nicht auf einige graue und schwarze Elemente. Mithilfe der beweglichen Köpfe, Arme und Beine könnt ihr die rund 17,5 cm große Figur dabei in verschiedenen Posen aufstellen. Des Weiteren lässt sie sich in 15 Schritten vom Roboter in ein cybertronisches Raumschiff verwandeln, das den lilafarbenen Look entsprechend beibehält und auch ganz cool ausschaut.

Was Zubehör anbelangt, hat Shockwave einen Display-Ständer im Gepäck. Der dient nicht für Shockwave selbst, sondern für den ebenfalls enthaltenen Kopf von Optimus Prime, den ihr darauf präsentieren könnt.

Transformers Comic Edition: Shockwave 1 of 4 Attribution

Und einen Dinobot gibt es auch noch

Transformers Comic Edition: Grimlock Hersteller: Hasbro Pulse

Preis: ca. 74 Euro

Eine weitere Figur aus dieser Reihe ist Grimlock. Das Cover dieser Verpackung basiert wiederum auf Ausgabe acht von The Transformers. Hier bekommt ihr Grimlock in einem besonderen Farbdesign, wobei das Aussehen auf Transformers: The Movie aufbaut. Sein Körper umfasst blaue, gelbe, rote und graue Farbelemente, die sich am Ende entsprechend auch auf dem Dinobot zeigen.

Grimlock, der rund 21,5 cm groß ist, kann sich nämlich in einen T. Rex verwandeln, indem ihr 22 verschiedene Schritte ausführt. Auch diese Figur verfügt natürlich über bewegliche Köpfe, Arme und Beine, mit denen sich verschiedene Posen darstellen lassen. Obendrein ist Grimlock mit mehreren Accessoires ausgestattet, bringt unter anderem drei Schwerter und einen Doppellauf-Blaster als Accessoires mit. Zusätzlich bekommt ihr noch eine Krone, die ihr Grimlock aufsetzen könnt und ihn als Anführer kennzeichnet.

Transformers Comic Edition: Grimlock 1 of 4 Attribution

Alles in allem bekommt ihr hier zwei coole Figuren mit mal mehr, mal weniger Accessoires und im besonderen Look, der die Comic-Vorlage sehr gut einfängt. Sammler stellen sie sich definitiv mit oder neben der Verpackung ins Regal, denn die ist wirklich schick gestaltet und lässt sich zudem gut präsentieren.