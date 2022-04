Trek to Yomi: Die Samurai-Reise beginnt Anfang Mai - Seht 15 Minuten Gameplay

Die Samurai-Geschichte Trek to Yomi hat heute einen Release-Termin erhalten.

Am 5. Mai 2022 erscheint das Samurai-Cinematic-Action-Adventure für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One. Gleichzeitig kommt es auch in den Xbox Game Pass.

Vorbestellungen und neues Gameplay

Vorbestellungen von Trek to Yomi sind ab sofort möglich, dabei könnt ihr zehn Prozent sparen und euch den Titel so ein wenig günstiger sichern.

Gleichzeitig habt ihr die Gelegenheit, euch ein paar neue Eindrücke vom Spiel zu verschaffen. In einem neuen, erweiterten Gameplay-Video seht ihr rund 15 Minuten aus dem Spiel:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Der Weg zur Vergeltung

Das Video zeigt euch den Beginn von Hirokis Reise zur Vergeltung.

Die Geschichte des Spiels wird wie folgt beschrieben: "Ein junger Schwertkämpfer schwor seinem sterbenden Meister seine Stadt und die Menschen, die er liebt gegen alle Gefahren zu schützen. Im Angesicht einer Tragödie und immer noch an seine Pflicht gebunden muss der einsame Samurai eine Reise jenseits von Leben und Tod antreten und sich auf seinem weiteren Pfad sich selbst stellen."

Indes könnt ihr hier nachlesen, warum Trek to Yomi für Benjamin als edler Samurai-Film durchgehen könnte.