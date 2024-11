Triangle Strategy ist für Meta Quest VR erhältlich - Klingt seltsam, aber macht Sinn!

Ich glaube, ich brauche doch mal ein Meta Quest. Nein, nicht für Batman oder was auch immer sonst in totaler Immersion da so passieren soll, sondern aus meiner Liebe zu hübschen Dioramen heraus. Das muss ein Kindheitstrauma sein, als meine Eltern mich jedes Jahr in das Kulmbacher Zinnfiguren-Museum schleiften. Okay, als ich so lange quengelte, bis sie sich erbarmten und einmal mehr den Trip auf sich nahmen. Sollte ich mal in der Gegend sein, muss ich mal wieder nach 40 Jahren reingucken. Ich habe gehört, dass da jetzt auch Drachen sind.

Das passt auch perfekt zum Fantasy-Thema dieses Spiels. Triangle Strategy kommt für Meta Quest 3 VR. Was erst mal wie ein Aprilscherz klingt, schließlich ist Triangle Strategy eher ein geistiger Nachfolger für Spiele wie Final Fantasy Tactics oder Shining Force – oder meinen persönlichen Liebling Warsong –, macht auf den zweiten Blick mehr Sinn.

Okay, Triangle Strategy als Diorama im Wohnzimmer, das könnte wirklich nett sein.

Stellt euch vor, eines der wundervoll modellierten Schlachtfelder von Triangle Strategy steht bei euch im Raum, als Modell, so wie zu Kaisers Zeiten die Generäle ihre Schlachten planten. Ihr wandert herum, schaut euch die Perspektiven an, seht, wie der Feind auf eure Positionen blickt und überlegt, was er wohl tun würde. Dann wandert ihr weiter und kontempliert eure Optionen. Oder eben eines der riesigen Zinn-Dioramen im Kulmbacher Museum. Nur, dass die Schlacht eben abläuft, Figuren werden gezogen, all das Drama in Burgmauern, Städten und all den anderen Schlachtfeldern spielt sich live vor euch ab.

Triangle Strategy soll im Mixed Reality Modus laufen, sodass diese Illusion wirklich nett aussehen könnte. Dass das neue Meta Quest sehr leicht ist, ist dabei definitiv ein Vorteil, denn Triangle Strategy ist kein kurzes Spiel. Schlachten dauern schon mal 30-45 Minuten und die Dialoge dazwischen sind weder kurz noch unwichtig. Im Gegenteil, eure Mitstreiter sind nicht nur redselig – etwas, das ich damals im Test von Triangle Strategy nicht nur positiv sah –, sie haben auch mitunter ihren eigenen Kopf. Sie zu überzeugen, dass ihr den guten Kampf kämpft, ist Teil des Spiels und es gibt viele Wege durch diesen spielerisch auf ganzer Linie überzeugenden Taktik-Titel.

Also, wenn ihr Meta-Quest-Nutzer seid und dieses Spiel im Meta-Store aufpoppen seht, dann schaut mal rein und lasst mich wissen, wie es so kommt (sobald unsere Kommentare wieder funktionieren). Der Preis ist mit 27 Euro recht handzahm angesetzt.