Tropico 6: El Presidente greift im neuen DLC New Frontiers nach den Sternen.

Kalypso hat einen weiteren DLC für Tropico 6 angekündigt: New Frontiers heißt er.

Im neuen DLC, der von den Realmforge Studios entwickelt wird, greift El Presidente buchstäblich nach den Sternen.

Vorherrschaft im Weltraum

New Frontiers bringt den Wettlauf ins All zu Tropico 6. Ihr könnt einen neuen Raumhafen-Komplex bauen und auch das Endgame-Erlebnis soll "erheblich" erweitert werden.

"Durch die Beförderung (unliebsamer) Tropicaner ins All vergrößert sich die eigene Marskolonie stetig und sichert wertvolle Boni für die Inselnation", heißt es. Es gibt auch eine neue Kampagne mit fünf Missionen, in der ihr einen Forschungswettlauf gegen die internationale Konkurrenz bestreitet.

Insgesamt erwarten euch neun neue Gebäude, die ihr auf eurer Insel errichten könnt. Außerdem gibt’s neue Palastdekorationen und ihr könnt zwei neue Edikte erlassen.

Die Veröffentlichung von New Frontiers ist für den 1. Dezember auf PC geplant, für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One und PS4 wird der DLC am 15. Dezember erscheinen.