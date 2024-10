Turtle Beach Kone 2 Air Gaming-Maus im Test - Größer und schwerer als die Konkurrenz, aber mit sehr guter Leistung

Sehr gute und präzise Maus, die nur wenig falsch macht. Nicht für Rechtshänder geeignet und für wettbewerbsorientiertes Spielen ist sie etwas zu schwer.

Die erste Kone Air erschien damals noch über die Marke Roccat. Zwischenzeitlich hat Turtle Beach diese Marke nach der Übernahme eingestampft und nun selbst mit der Kone 2 Air die Nachfolgemaus auf den Markt gebracht. Punkten will man hier gleichermaßen mit Ergonomie wie auch mit Performance, aber gelingt das auch? Und ist das den Preis von 130 Euro wert? Schauen wir uns das doch mal näher an.

Turtle Beach Kone 2 Air Release: August 2024

Hersteller: Turtle Beach

Preis: ca. 130 Euro

Box & Zubehör: Die Kone 2 Air bringt neben der Maus selbst noch ein wenig Zubehör mit. Einerseits erhaltet ihr ein USB-A-Dongle und einen passenden Adapter dafür (USB-A zu USB-C). Ebenso gibt es noch ein USB-Ladekabel (USB-A zu USB-C) dazu und etwas "Grip Tape", das ihr an der Maus anbringen könnt.

Verarbeitung: Die Kone 2 Air zählt zu den eher größeren Mäusen, sie misst rund 130 mm x 82 mm x 44 mm. Zum Vergleich: Die G309 von Logitech, die ich mir im August anschaute, ist 120 mm x 64 mm x 39 mm groß. Obendrein bringt sie mit rund 110 Gram spürbar mehr Gewicht auf die Waage als manch andere aktuelle Gaming-Mäuse, die sich deutlich unter 100 Gramm bewegen.

Aber das muss ja nichts schlechtes sein, nicht jeder braucht eine super-leichte oder eher kleine Maus. Ergonomisch gesehen haben wir es hier mit einer Maus für Rechtshänder zu tun, Linkshänder können also gleich wieder aussteigen. Wer primär mit der rechten Hand arbeitet, kann sich allerdings freuen, denn die Kone 2 Air liegt sehr gut in der Hand.

Die Oberfläche ist in einem matten Schwarz (zumindest bei meinem Testgerät, es gibt auch eine weiße Variante) gehalten und besteht aus eher leichtem Kunststoff. Stabil und robust wirkt die Kone 2 Air auf jeden Fall, wenngleich ihr sehr schnell eure Fingerabdrücke darauf sehen werdet. Rutschig fühlt sich die Oberfläche aber selbst bei längerer Verwendung nicht an. Das enthaltene Grip Tape könnt ihr verwenden, um zumindest an den Seiten selbst eine gummierte Oberfläche anzubringen.

Außergewöhnlich viele Tasten hat die Maus nicht. Ihr habt die üblichen Primärbuttons sowie drei weitere für den Daumen, die sich ohne große Umstände erreichen lassen. Das Mausrad kann sowohl angetippt als auch nach rechts und links zur Seite gekippt werden, um weitere Funktionen auszulösen. Ebenso lässt sich der Modus des Mausrads mit einem Button einstellen. Dadurch könnt ihr es mit oder ohne Widerstand drehen.

Ausgestattet ist die Kone 2 Air mit optischen Titan-Switches, die eine Lebensdauer von 100 Millionen Klicks haben sollen. Die USB-Abfragerate liegt bei 1.000 Hz, der optische Owl-Eye-Sensor ermöglicht Einstellungen von 50 bis 26.000 dpi und ihr habt eine Abtastgeschwindigkeit von 650 IPS. Die Beschleunigung liegt bei 50 g und ihr könnt das Gerät via 2,4-GHz-Verbindung, Bluetooth oder USB verwenden.

Tasten, Tippgefühl und Performance: Dank der zuverlässigen und präzisen Arbeit des Owl-Eye-Sensors liefert die Kone 2 Air in der Praxis eine sehr gute Leistung ab. Ganz egal, ob in Shootern, Adventures oder Echtzeitstrategiespielen, eure Bewegungen werden präzise übertragen und ausgeführt. Wie anfangs schon erwähnt, könnte das Gewicht aber womöglich eine Rolle für euch spielen. Wenn ihr primär im E-Sport aktiv seid, könnte die Maus zum Beispiel bei Shootern zu schwer für euch sein. Mit leichteren Geräten sind definitiv schnellere Bewegungen möglich.

Abseits dessen liefert die Kone 2 Air aber eine durchgehend sehr gute Leistung ab und die gute Ergonomie sorgt dafür, dass ihr auch bei längeren Gaming-Sessions oder Arbeitsaufgaben kein unangenehmes Gefühl in der Hand bekommt. Die Tasten reagieren jeweils schnell und machten keine Anstalten von Problemen. Die Lautstärke des Klickens bewegt sich dabei in einem normalen Bereich. Es geht sowohl leiser als auch lauter, hiermit liegt ihr irgendwo dazwischen. Im Hinblick auf die Verbindungsqualität gibt es ebenso wenig etwas zu meckern. 2,4 GHz und Bluetooth funktionieren zuverlässig und bei einer USB-Verbindung wird die Maus gleichzeitig aufgeladen.

In puncto Akkulaufzeit gibt Turtle Beach bei Nutzung der 2,4-GHz-Verbindung bis zu 130 Stunden an, bei Bluetooth sogar bis zu 350 Stunden. Wie nah ihr an diese durchaus realistischen Werte herankommt, hängt unter anderem davon ab, ob ihr etwa die RGB-Beleuchtung verwendet, wie hell sie ist oder ob ihr sie komplett abschaltet. Grundsätzlich ist die Laufzeit jedoch sehr ordentlich.

Software: Zur Anpassung der Kone 2 Air und ihrer Funktionen nutzt ihr Turtle Beachs Swarm 2 Software. Dinge wie die Beleuchtung, Makros, dpi und Tastenbelegung lassen sich hier individuell anpassen, was alles in allem auch recht zuverlässig und einfach funktioniert. Wer möchte, kann bis zu fünf Profile direkt auf der Maus speichern, zum Beispiel für unterschiedliche Anwendungen oder Spiele.

Zu kaufen gibt es die Turtle Beach Kone 2 Air unter anderem bei Amazon.de, Galaxus oder direkt bei Turtle Beach.

Turtle Beach Kone 2 Air - Fazit

Letztlich macht Turtle Beach bei der Kone 2 Air wenig falsch. Und selbst bei den Kritikpunkten könnte man sagen, dass es nicht wirklich als "falsch machen" zählt. Dass man auf ein symmetrisches Design verzichtet, ist schade für Linkshänder, kommt aber der Ergonomie für Rechtshänder zugute. Obendrein ist sie für das wettbewerbsorientierte Gaming einen Tick zu schwer, aber es muss ja nicht jede Maus exakt darauf ausgerichtet sein. Wenn ihr einfach nur nach einer Gaming-Maus mit sehr guter Performance und Laufzeit sucht und ein eher größeres Gerät bevorzugt, trefft ihr mit der Kone 2 Air keine schlechte Wahl.