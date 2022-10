Turtle Beach React-R Xbox-Controller - Test: Schade, die Kabel werden kürzer

Ein solider Xbox-Controller als Ergänzung zum Original oder als Zweitcontroller, wenn ihr nach einem etwas günstigeren Pad sucht.

Ich hatte mich in den vergangenen Jahren bereits bei mehreren kabelgebundenen Controllern darüber beschwert, dass die enthaltenen USB-Kabel mit einer Länge von drei Metern für mein Wohnzimmer etwas zu kurz sind. Dreieinhalb Meter wären cool. Und jetzt kommt Turtle Beach daher und liefert bei seinem neuen Xbox-Controller React-R mit zweieinhalb Metern vielmehr ein kürzeres (aber immerhin abnehmbares) Kabel. Argh!

Irgendwann muss ich mir wohl doch noch selbst ein entsprechend langes Kabel kaufen, um vernünftig mit einem Kabel-Controller auf meiner Couch spielen zu können. Die gute Nachricht für den React-R ist, dass das so ziemlich mein größtes Ärgernis bei diesem Controller ist, der mit einem Preis von 44,99 Euro (UVP) ein gutes Stück günstiger ausfällt als die offiziellen Gamepads aus dem Hause Microsoft. Aber ist es für den Preis auch eine gute Alternative?

Leichter als das Original

Was kann der React-R? Nun, grundsätzlich schon einmal alles, was ein normaler Xbox-Controller auch kann, abgesehen von der drahtlosen Verbindung. Im Gegenzug bekommt ihr aber noch zwei zusätzliche Tasten auf der Rückseite, die sich spielend leicht programmieren lassen, sowie zusätzliche Audio-Features für die Verbindung eines Headsets mit dem Controller. Zu Letzterem später mehr.

Was auffällt, wenn ihr den React-R in die Hand nehmt, ist, dass er ein gutes Stück leichter ist als der offizielle Xbox-Controller von Microsoft. Der React-R bringt es auf rund 206 Gramm, der offizielle Standard-Controller der Xbox auf rund 241 Gramm. Das reflektiert natürlich den günstigeren Preis des React-R, aber billig wirkt Turtle Beachs Controller nicht. Er ist stabil und sauber verbaut und die einzelnen Tasten haben größtenteils ein angenehmes Druckgefühl. Lediglich die beiden Schultertasten sind nicht ganz so überzeugend und haben relativ wenig Widerstand, sodass sie im Eifer des Gefechts mitunter je nach Spiel versehentlich ausgelöst werden könnten. Zudem ist – zumindest bei meinem Gerät – das Klickgeräusch der linken Schultertaste lauter als das der rechten, warum auch immer.

Es ist alles da, was man erwartet. Und noch mehr.

Wie gesagt, das Layout erinnert an den normalen Xbox-Controller. Die Oberflächen der beiden Griffe sind zwar nicht gummiert, aber texturiert, was ebenso für die Oberfläche der Trigger, Schultertasten und Buttons auf der Rückseite gilt. Das sorgt für eine bessere Griffigkeit, wenngleich die Texturierung auf den Buttons etwas weniger ausgeprägt ist, aber auch nach längeren Sessions kein unangenehmes Feeling hervorruft. Das D-Pad funktioniert zuverlässig und ragt dabei gegenüber dem Original-Controller etwas mehr aus dem Gerät heraus.

Der React-R fühlt sich gut, aber nicht außergewöhnlich an

Apropos Feeling. Insgesamt gesehen fühlt sich der React-R gut an, an das überlegene Original-Pad von Microsoft kommt er aber nicht heran. Ich finde, Microsoft trifft seinem Gamepad den Nagel genau auf den Kopf, was die Balance bei Komfort und Feeling anbelangt. Mag sein, dass das nach den vielen Jahren, in denen ich bereits damit spielen, ein Stück weit Gewöhnungssache ist, aber andere Controller müssen sich daran messen. Als günstigere und kompetente Ergänzung finde ich den React-R gut, als Ersatz für das Original betrachte ich ihn nicht.

Was unterscheidet den React-R also letztlich von Microsofts Standard-Xbox-Controller? Einerseits die erwähnen Tasten auf der Rückseite, andererseits die Audio-Elemente direkt auf dem Pad und dazu Turtle Beachs Superhuman-Hearing-Technologie. Die könnt ihr verwenden, wenn ihr ein Headset via 3,5-mm-Kabel mit dem React-R verbindet. Nicht, dass diese Funktion euer Leben verändern würde, aber sie ist ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen Pads.

Ein Blick auf die Unterseite zeigt die beiden zusätzlichen Tasten.

Die Sound-Einstellung sorgt dafür, dass bestimmte Elemente hervorgehoben werden, etwa Schrittgeräusche oder das Nachladen. Das bringt euch in kompetitiven Situationen vielleicht etwas, wenngleich andere Aspekte der Audioqualität dezent darunter leiden, daher istes eigentlich nichts, was ihr ständig einsetzen würdet, sondern nur gezielt. Mit den zusätzlichen Audio-Tasten könnt ihr euch stumm schalten sowie die Lautstärke von In-Game-Sounds und Chat im Zusammenspiel mit dem D-Pad regulieren.

Ihr könnt den React-R unter anderem bei Amazon.de kaufen.

Turtle Beach React-R Xbox-Controller - Fazit

Im Großen und Ganzen ist dem React-R von Turtle Beach nichts vorzuwerfen, was ein echter Deal Breaker wäre. Was mich persönlich ärgert, ist das im Vergleich zu anderen kabelgebundenen Controllern noch kürzere Kabel, was für PC-Szenarien oder andere Wohnzimmer-Größen wiederum kein Problem darstellt. Ansonsten macht der React-R seine Sache gut, auch wenn er sich nicht ganz so gut anfühlt wie das Original von Microsoft. Hätte mich aber auch gewundert, wenn das günstigere Pad das Vorbild übertrumpft. Mit den Schultertasten bin ich nicht hundertprozentig zufrieden und auch gummierte Griffe wären noch ein nettes Extra gewesen, aber irgendwo muss man für den Preis Abstriche machen. Für mich kein Ersatz, aber eine gute Ergänzung, wenn ihr nach einem günstigeren Zweitcontroller sucht.

Turtle Beach React-R Xbox-Controller - Pro und Contra

Pro:

Texturierte Oberflächen sorgen für Halt

Gute Verarbeitungsqualität

Zwei zusätzliche Tasten auf der Rückseite

Contra:

Keine gummierten Griffe

Schultertasten lassen sich manchmal zu leicht auslösen

Vergleichsweise kurzes Kabel

Hersteller: Turtle Beach - Kompatibel mit: PC (Windows 11 und Windows 10), Xbox Series X/S, Xbox One - Release: 19.7.2022 - Preis (UVP): 44,99€ (PC)