Turtle Beach Vulcan 2 TKL Pro Gaming-Tastatur im Test - Flexibilität, die ihren Preis hat

Die Vulcan 2 TKL Pro macht wenig falsch, ihre kleinen Tasten könnten sich jedoch für manche als problematisch erweisen.

Turtle Beach hat mit der Vulcan 2 TKL Pro eine weitere Tastatur auf den Markt gebracht, die um eure Gunst buhlt. Unter anderem mit einer Vielzahl an LEDs bei der Beleuchtung. Aber das ist nicht das Einzige, womit sie euch begeistern möchte. Außerdem hat sie nämlich noch magnetische Hall-Effect-Switches und lässt euch die Empfindlichkeit der Tasten einstellen. Rechtfertigt das einen Preis von 160 Euro?

Turtle Beach Vulcan 2 TKL Pro Release: 19.05.2024

Hersteller: Turtle Beach

Preis: ca. 160 Euro

Box & Zubehör: Die Verpackung umfasst einerseits die Tastatur an sich, außerdem erhaltet ihr noch ein USB-Kabel (USB-C zu USB-A), eine Handballenauflage und eine Schnellstartanleitung dazu.

Design und Verarbeitung: Bei der Vulcan 2 TKL Pro handelt es sich, wie der Name schon sagt, um eine kompakte Tastatur (circa 36,5 x 13,5 x 3 cm, Handballenauflage circa 36,5 x 8 x 1 cm), da hier der Ziffernblock wegfällt. Die Oberfläche der Tastatur ist aus Aluminium gestaltet, wodurch besonders die RGB-Beleuchtung im Zusammenspiel mit den hoch positionierten und flachen Tastenkappen gut zur Geltung kommt.

Das Gewicht der Vulcan 2 TKL Pro liegt bei rund 620 Gramm. Falls ihr also gerne mal damit durch die Gegend lauft oder es transportieren müsst: So schwer ist es nicht. Funktionen wie Druck, Rollen oder Pause sind hier auf die Fn-Taste verteilt, aber die Mehrfachbelegung ist ja bei kompakteren Tastaturen keine Seltenheit. Ganz so zusammengestaucht wie etwa die Logitech G Pro X 60 präsentiert sie sich allerdings nicht, neben dem normalen Tastenfeld habt ihr rechts noch die Pfeiltasten, Eing, Entf und Co. sowie einen Drehregler für die Lautstärke.

Mit den Standfüßen könnt ihr wiederum noch zwei verschiedene Winkel einstellen. Die enthaltenen Tastenkappen sind vergleichsweise klein, wenn ihr wollt, könnt ihr sie aber auch gegen Tastenkappen von Drittanbietern austauschen. Mit dabei ist außerdem eine Handballenauflage, die nicht sonderlich spektakulär wirkt. Fest verbunden wird sie mit der Tastatur nicht, ihr legt sie einfach davor. Reicht aber aus, um auf Dauer ein gutes Gefühl zu haben, wenn ihr wert darauf legt.

Turtle Beach Vulcan 2 TKL Pro - Bilder 1 of 4 Attribution

Tasten und Tippgefühl: Wie anfangs schon erwähnt, könnt ihr hier die Empfindlichkeit der Tasten in einem Bereich zwischen 0,1 mm und 4 mm nach eigenem Wunsch einstellen. Was für manche Spiele nützlicher ist als für andere, wenn es etwa zum Beispiel auf schnelle Reaktionen ankommt. In Shootern ist daher eher eine schnelle Auslösung von Vorteil, in einem Strategiespiel, wenn ihr etwa mit WASD die Kamera bewegt, dementsprechend eher weniger.

Für mich selbst war es kein großes Problem, für manche könnte sich dabei jedoch der Abstand zwischen den einzelnen Tasten als kleine Herausforderung erweisen. Kommt drauf an, was ihr gewohnt seid und wie ihr damit umgehen könnt. Die Tastenkappen sind im Vergleich mit manch anderer Tastatur auch relativ klein, wobei ich auch damit keinerlei Schwierigkeiten hatte. Ist aber vermutlich nicht jedermanns Sache, also überlegt euch vorher gut, was ihr braucht und wollt.

Grundsätzlich fühlt sich das Tippen mit der Vulcan 2 TKL Pro sehr gut an. Ihr könnt die Tasten sanft drücken und habt dabei den von euch gewählten Widerstand. Es klackt zwar nicht so sehr wie bei einer mechanischen Tastatur, gut hörbar ist es allerdings schon. Irgendwie so ein Mittelding zwischen leisem und lautem Tippen. Auch das Arbeiten und Schreiben von Texten geht damit gut von der Hand.

Software: Um Anpassungen vorzunehmen, benötigt ihr auch hier die Swarm 2 Software von Turtle Beach. RGB-Beleuchtung, Empfindlichkeit der Tasten, Makros und dergleichen lassen sich dort ohne große Umstände festlegen. Besonders bei der Beleuchtung habt ihr auch einige Vorlagen und in puncto Empfindlichkeit könnt ihr sehr detailliert vorgehen. Es ist möglich, Änderungen an sämtlichen Tasten zugleich oder auch nur für einzelne Tasten vorzunehmen.

Was nun der Sweet Spot ist, kann ich schwer sagen. Das kommt aufs eigene Empfinden und auf die jeweiligen Bedürfnisse dessen an, was ihr mit der Vulcan 2 TKL Pro anstellt. Ihr seid jedenfalls sehr flexibel unterwegs und könnt euch an verschiedene Situationen anpassen, indem ihr Profile anlegt.

Turtle Beach Vulcan 2 TKL Pro - Fazit

Mir persönlich fehlt hier wieder der Ziffernblock, um auf Dauer vernünftig damit arbeiten zu können. Aber das ändert nichts daran, dass die Vulcan 2 TKL Pro grundsätzlich eine gute Gaming-Tastatur ist, bei der es wenig zu bemängeln gibt. Die einstellbare Empfindlichkeit der Tasten bietet euch viel Flexibilität für verschiedenste Situationen, sie ist sehr gut verbaut und wenn eine ordentliche Beleuchtung euer Ding ist, kommt ihr hier auch auf eure Kosten. Mitunter könnten nur die kleinen Tastenkappen und die großen Abstände zwischen den Tasten zu einem kleinen Problem werden. Ansonsten macht ihr mit dem Kauf der Vulcan 2 TKL Pro als Gaming-Tastatur aber wenig falsch, sie funktioniert zuverlässig.