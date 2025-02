Twisted Metal: Trailer gibt euch neue Einblicke in die zweite Staffel - Anthony Mackie kehrt als John Doe zurück, die neue Staffel kommt im Sommer 2025

Peacock gewährt mit einem neuen Trailer einen ersten Blick auf die neue Staffel von Twisted Metal. Die actionreiche Serie kehrt mit bekannten Charakteren und neuen Herausforderungen zurück. Fans der Reihe dürfen sich auf krasse Kämpfe, spannende Verfolgungsjagden und einigen Wendungen freuen. Der Trailer verspricht eine düstere, aber zugleich humorvolle Atmosphäre, die den wilden Charme der Spielreihe perfekt einfangen soll.

John Doe trifft auf neue und alte Bekannte

Die Hauptrollen übernehmen erneut Anthony Mackie als John Doe und Stephanie Beatriz als Quiet. Ebenfalls mit dabei sind Joe Seanoa, Will Arnett und Anthony Carrigan, der den mysteriösen Calypso spielt. In Staffel 2 geraten John Doe und Quiet in ein gefährliches Demolition Derby, das von Calypso veranstaltet wird. Dabei stehen sie nicht nur neuen Feinden, sondern auch alten Bekannten gegenüber – darunter der mörderische Clown Sweet Tooth. Besonders spannend wird es für John, als er auf seine verschollene Schwester Dollface trifft, die als gnadenlose Vigilante agieren wird. Fans können sich auf actionreiche Szenen und spannende Charakterentwicklungen freuen.

Staffel 2 starte im Sommer 2025

Die zweite Staffel startet im Sommer 2025 auf Peacock, ein genaues Datum gibt es jedoch noch nicht. Die Fortsetzung der Serie wurde bereits im Dezember 2023 bestätigt. Showrunner Michael Jonathan Smith bedankte sich bei den Fans für ihre Unterstützung: "Ich muss unseren unglaublichen Fans ein Dankeschön in der Größe von Sweet Tooth aussprechen – ich habe jeden Kommentar gelesen und war so überwältigt von der Liebe, der Unterstützung und der Begeisterung aller für eine Papiertüte."

Weiter sagte er: "Wir sind mehr als dankbar, dass wir die Geschichte von John Doe, Quiet und Sweet Tooth fortsetzen können [...]. Das Mixtape ist fertig, und ich freue mich darauf, wieder mit unserer großartigen Besetzung und Crew auf Tour zu gehen."

Fans können sich auf eine packende Fortsetzung freuen. Die erste Staffel war bei den Game Awards 2023 als "Best Adaptation" nominiert, verlor jedoch gegen The Last of Us, einen wirklich harten Gegner. Mit neuen Charakteren und intensiven Kämpfen könnte die zweite Staffel erneut für Begeisterung unter seinen Fans sorgen. Es bleibt abzuwarten, wann genau die neuen Folgen im Sommer 2025 starten.