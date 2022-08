Two Point Campus: Kudosh verdienen - So bekommt ihr mehr davon

Um in Two Point Campus allerlei mögliche Gegenstände freischalten zu können, benötigt ihr Kudosh. Und ihr müsst auf jeden Fall einiges freischalten, wenn ihr die Wünsche der Studierenden erfüllen, sie glücklich machen oder euren Campus-Level steigern möchtet.

Es gibt eine Möglichkeit, in Two Point Campus schnell an Kudsoh zu gelangen, dafür müsst ihr aber erst einen bestimmten Punkt der Kampagne erreichen.

Welche Möglichkeiten ihr insgesamt bei euren Kudosh habt, zeigen wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Gibt es Kudosh-Cheats in Two Point Campus?

Ähnlich wie bei Two Point Hospital gibt es leider keine Cheats oder Cheat-Codes für Two Point Campus. Ihr habt also keine Möglichkeit, euch durch eine Tastenkombination, eine Option oder sonst was Kudosh hinzuzuverdienen. Das kann es gerade zu Anfang zu einer Herausforderung machen, Kudosh im Rahmen der Kampagne freizuschalten. Das gilt auch später noch, wenn ihr viele Sachen freischaltet.

Es gibt aber eine Methode, die sich freischalten lässt und im weitesten Sinne eine Art Cheat-Modus darstellt. Dadurch könnt ihr euch so viel Kudosh verschaffen, wie ihr nur möchtet.

Wie kriege ich Kudosh in Two Point Campus?

Die beste Möglichkeit, viel Kudosh in Two Point Campus zu erhalten, besteht darin, den Sandbox-Modus freizuschalten und zu spielen. In diesem ist es nämlich möglich, mit individuellen Summen an Kudosh, Geld oder Kurspunkten zu starten. Wählt dazu die Kreativ-Option im Snadbox-Modus, ihr könnt dann mit maximal 25.000 Kudosh starten.

Im Sandbox-Modus wählt ihr, mit wie viel Kudosh, Geld und Kurspunkten ihr startet.

Um den Sandbox-Modus freizuschalten, müsst ihr in den ersten vier Levels der Kampagne mindestens einen Stern erreichen: Freshleigh Meadows, Piazza Lanatra, Mitton University und Noblestead. Sobald ihr einen Stern in Noblestead erreicht, könnt ihr ins Hauptmenü zurückkehren und den Sandbox-Modus verwenden.

Denkt nur daran, den Creative-Modus dort zu aktivieren, in dem jeder Gegenstand freigeschaltet ist und ihr 25.000 Kudosh zum Dekorieren zur Verfügung habt.

Wählt 'Creative' im Sandbox-Modus aus, wenn ihr mit 25.000 Kudosh starten möchtet.

Weitere Möglichkeiten, um Kudosh in Two Point Campus zu erhalten

Im normalen Spielverlauf, außerhalb des Sandbox-Modus, gibt es mehrere Möglichkeiten, Kudosh in Two Point Campus zu verdienen:

Schließt Karriereziele ab und holt euch die Belohnungen dafür ab (das passiert nicht automatisch).

Schließt bestimmte Forschungsoptionen an.

Gewinnt bei den Awards zum Jahresende.

Erfüllt optionale Inspektionen und Herausforderungen.

Erfüllt bestimmte Wünsche von Studenten aus dem Posteingang.

Erhöht die Sternewertung eures Campus.

Klickt auf einen "Bücherwurm", wenn er im Außenbereich eures Geländes auftaucht. Eine Kudosh-Belohnung ist aber nicht garantiert.

Die Mindestzahl an Kudosh, die ihr für Karriereziele erhaltet, beträgt 50. Je nach Stufe gibt es aber mehr:

Bronze = 50 Kudosh

Silber = 75 Kudosh

Gold = 100 Kudosh

Viel Spaß beim Spielen und Sammeln von Kudosh in Two Point Campus!

Mehr hilfreiche Inhalte zu Two Point Campus: