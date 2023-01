Two Point Campus: Space Academy im Test - Ein guter Grund, um zurückzukehren

Gelungene Erweiterung mit mehreren neuen Levels, Studiengängen und Spielmechaniken, die euch viele Stunden lang beschäftigt.

Two Point Campus folgt spielerisch einem ähnlichen Muster wie sein Vorgänger Two Point Hospital und das bedeutet auch, dass ihr euch wahrscheinlich auf eine Reihe von DLCs einstellen könnt. Die erste Erweiterung für Two Point Campus ist jetzt erschienen, heißt Space Academy und führt euch buchstäblich hoch hinaus, denn es geht um Raketen und den Weltraum. Ein guter Grund, erneut der bekannten Two-Point-Suchtspirale zu verfallen.

Was jetzt schlimmer klingt, als es ist. Aber Space Academy sorgt erneut dafür, dass mich Two Point Campus stundenlang vor den Bildschirm fesselt. So lange, bis die neuen Level gemeistert und jeweils drei Sterne verdient sind. Bis alles ausgereizt ist, was der DLC zu bieten hat. Und hier könnt ihr euch definitiv auf ein paar Stunden neue Unterhaltung einstellen.

Der Weltraum erwartet euch

Es ist eines dieser Spiele, zu denen ich gerne zurückkehre. So wie der Vorgänger, bei dem ich auch noch nicht alle DLCs gespielt habe. Das Schöne daran ist ja, dass ihr keinem roten Story-Faden folgt, den ihr vergessen könntet, wenn ihr eine längere Pause macht. Und es ist nicht so kompliziert, dass ihr nicht wieder schnell hineinfinden würdet.

Kein Tiberium, sondern ein Weltraumbrocken.

Was hat Space Academy also zu bieten? Kurz gesagt: Mehr von dem, was ihr so schon an Two Point Campus mochtet. Es gibt drei neue Levels, in denen ihr euren Campus aufbaut, wobei der Schwierigkeitsgrad mit jedem Level etwas mehr ansteigt. Es dreht sich alles um den Weltraum und damit einher gehen sechs neue Studiengänge mit passend animierten Hörsälen, sechs neue Studierendenarchetypen, drei neue Veranstaltungen, ein neuer Club, neue Gegenstände und mehr.

Neue Spielelemente in Two Point Campus

Es wird also einiges geboten, darunter auch Weltraumbrocken, die auf euren Campus niederprasseln. Um die Überreste wegzuräumen, braucht ihr wiederum eure Hausmeister. Wenn es nur das wäre... Später können dadurch auch Krankheiten entstehen und ihr müsst euch entsprechend daran anpassen, um mit eurem Campus weiterzukommen. Eine Neuerung ist, dass ihr Teile des Levels nicht mit Geld freischaltet, sondern indem ihr verschiedene Aufgabenstellungen erfüllt, etwa eine bestimmte Zahl an Veranstaltungen durchführen und solche Sachen. Im dritten Level müsst ihr sogar Shuttles kaufen, um eure Studenten in den Weltraum zu befördern.

Eines von drei neuen Universitätsgeländen.

Anders gesagt: Nichts davon wirft das Konzept des Spiels komplett über den Haufen, was aber auch nicht zu erwarten war. Es ist wirklich einfach mehr von Two Point Campus mit ein paar eingestreuten neuen Ideen. Die neuen Kurse, darunter die Mondmolkerei könnt ihr auch zu den anderen Universitäten des Hauptspiels mitnehmen, ebenso natürlich die Gegenstände.

Two Point Campus: Space Academy - Fazit

Irgendwo ist es schon mehr vom Gleichen, aber auf der anderen Seite auch mehr als das. Klar, im Kern ähneln die Universitäten und Abläufe denen im Hauptspiel, aber durch die neu eingestreuten Mechaniken, Kurse und so weiter bietet Space Academy ausreichend Neues, um seine zehn Euro zu rechtfertigen. Insgesamt habt ihr hier mehrere Stunden zusätzlichen Spielspaß, bis ihr alle Universitäten auf drei Sterne gebracht habt. Und ihr könnt die neuen Sachen auch auf den bereits bekannten Campusgeländen verwenden. Wer vom Hauptspiel nicht genug bekam und sich mehr davon wünscht, kann hier bedenkenlos zugreifen.

Two Point Campus: Space Academy Wertung: 8 / 10

Two Point Campus: Space Academy - Pro und Contra

Pro:

Drei neue Universitäten und sechs neue Studiengänge

Mehrere Stunden zusätzlicher Spielspaß

Neue Spielmechaniken, die zum Szenario passen

Neue Inhalte sind auch im Rest des Spiels nutzbar

Contra:

-

Entwickler: Two Point Studios - Publisher: Sega - Plattformen: PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch - Release: 6.12.2022 - Genre: Simulation, Management - Preis (UVP): 9,99€