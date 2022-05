Two Point Hospital: Gratis Jukebox-Bundle nur noch kurze Zeit erhältlich

Euer Krankenhaus in Two Point Hospital soll schöner werden? Mit Prime Gaming habt ihr derzeit die Gelegenheit dazu.

Nur noch für wenige Tage könnt ihr euch dort ein kostenloses Jukebox-Bundle für die verrückte Krankenhaussimulation sichern.

Was steckt drin im Jukebox-Bundle?

Insgesamt umfasst das Bundle drei verschiedene Objekte:

Eine Weltraum-Cowboy-Figur

Eine Jukebox

Ein Diskodress

Ihr könnt euch das Bundle auf dieser Seite abholen, sofern ihr über eine Amazon-Prime-Mitgliedschaft verfügt.

Verwenden lassen sich die Inhalte des Bundles sowohl auf PC als auch auf PlayStation und Xbox.

Ihr müsst allerdings eine Verbindung zu eurem Amazon-Konto herstellen. Startet dazu das Spiel, geht zu den Einstellungen und in den Bereich "Spiel".

Dort angekommen, wählt ihr die Option "Amazon-Konto verbinden" aus. Ihr erhaltet einen einzigartigen Code, mit dem ihr die Verbindung herstellen könnt. Folgt dazu dem Link oder QR-Code, um die Kontoverbindung abzuschließen.

Auf das aktuelle Jukebox-Bundle folgen in Zukunft noch mehrere weitere kosmetische Pakete für das Spiel.

Indes arbeitet das Entwicklerstudio bereits am Quasi-Nachfolger Two Point Campus, der im August 2022 für PC und Konsolen erscheinen soll. Zum Start kommt er auch in den Xbox Game Pass.