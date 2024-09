Two Point Museum will dich ins Museum locken: Release-Datum steht fest, so spielst du noch früher!

Sega und die Two Point Studios haben am Abend das Release-Datum von Two Point Museum bekannt gegeben.

Das Spiel wird demnach am 4. März 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht.

Ab sofort vorbestellbar

Vorbestellungen des Titels sind ab sofort auf allen Plattformen möglich, teilen beide Unternehmen mit.

Two Point Museum ist der mittlerweile dritte Teil der Two-Point-Reihe und lässt euch diesmal ein Museum verwalten.

Auch hier könnt ihr wieder eure gestalterischen Träume umsetzen, rund um die Welt Ausstellungsstücke sammeln und müsst eure Besucherinnen und Besucher zufriedenstellen.

"Wir sind begeistert, wie toll Two Point Museum nach der Ankündigung im August angenommen wurde", sagt Design Director Ben Huskins.

"Seither hatten wir die Gelegenheit, Two Point Museum öffentlich auf der gamescom zu präsentieren und das Unterwasserwelt-Thema im Rahmen des Xbox-gamescom-Showcase vorzustellen."

"Und jetzt können wir endlich bestätigen, dass Two Point Museum am 4. März 2025 veröffentlicht wird. Wir können es kaum erwarten, euch allen mehr über das Spiel zu erzählen, also bleibt dran, denn über die kommenden Monate werden wir euch weitere Themen, Ausstellungsstücke und Artefakte aus dem Spiel vorstellen!"

Neben der Standard Edition wird es auch eine Explorer Edition mit exklusiven Inhalten geben, außerdem ein Sonic-Vorbestellpaket.

Zu den Inhalten der Explorer Edition zählen eine einzigartige Museumslocation mit Dschungel-Thema sowie eine Museumsherausforderung, durch die ihr besondere Objekte freischalten könnt.

Außerdem erhaltet ihr mit dieser Edition schon ab dem 27. Februar 2025 Zugriff auf das Spiel.

"Mit der Vorbesteller-Version von Two Point Museum wird auch der Zugang zu einer spektakulären Sonic-Themensammlung freigeschaltet – mit Objekten wie Sonic- und Shadow-Personaloutfits, Outfits für den Souvenirladen sowie Plüschtiere, die die Museumsgäste kaufen können. Bonusoptionen zur Anpassung des Museums umfassen außerdem die Sonic-Tapete, besondere Bodenbeläge und dekorative Statuen", heißt es weiter.