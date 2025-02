Two Point Museum im Test - Oh je, darin werde ich wieder viele Stunden versenken, aber ich werde es definitiv nicht bereuen

Viele Inhalte und eine gelungene Mischung aus Komplexität, Anspruch und Humor. Zum geforderten Preis macht ihr bei Two Point Museum nichts falsch.

Die Spiele der Two Point-Reihe zählen definitiv zu den Spielen, die ich in den vergangenen Jahren am längsten gespielt habe. Bei Two Point Hospital sind es bisher rund 100 Stunden, bei Two Point Campus knapp 60 Stunden. Und mit beiden bin ich noch längst nicht durch. Dass mit Two Point Museum nun schon der nächste Teil kommt, stört mich nicht. Man kann prima zwischen den Spielen hin und her wechseln und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch in Two Point Museum wieder sehr, sehr viel Zeit stecken werde.

Two Point Museum Release: 04.03.2025

Erhältlich für: PC, PS5, Xbox Series X/S

Getestete Version: Xbox Series X

Genre: Management

Entwickler: Two Point Studios / Sega

Preis: ca. 30 Euro

Ähnlicher Kern, anderes Thema

Eines muss ich der Reihe auf jeden Fall lassen: Sie bewegt mich dazu, mich mit Themen zu befassen, die ich in Spielen sonst eher selten anfasse. Wer hätte gedacht, dass ich mal so viel Zeit damit verbringe, Krankenhäuser (Theme Hospital mal ausgenommen), Universitäten und jetzt Museen zu verwalten? Was nach ziemlich trockenen Themen klingt, gleicht die Reihe dadurch aus, dass sie sich nicht in zu viel Komplexität verliert, aber dennoch einen gewissen Anspruch hat, und dank ihrer vielen Albernheiten für Unterhaltung und Abwechslung sorgt.

Das Gute an der Serie ist zugleich, dass ihr euch nicht maßgeblich von Spiel zu Spiel umstellen müsst. Gleichzeitig bietet auch ein Two Point Museum wieder ausreichend Eigenheiten, wodurch es sich nicht exakt nach dem Gleichen anfühlt. Im Kern dreht sich natürlich wieder alles darum, ein erfolgreiches Geschäft aufzubauen, das Geld einbringt – ihr beschäftigt euch hier schließlich nicht nur zum Spaß mit der Menschheitsgeschichte!

Beschäftigte wollen eingestellt, Räume und Ausstellungen geplant werden. Und hier stellt sich – noch mehr als bei Hospital und Campus – die Frage, wie ihr den Besucherinnen und Besuchern das Geld aus der Tasche zieht. Getränke, Spenden, Souvenirs... so ein Museum lässt sich schließlich nicht mit Luft und Liebe finanzieren. Gleichzeitig bringt die Thematik neue Herausforderungen mit sich. Exponate, die in Eisblöcken eingefroren sind, brauchen eine gute Kühlung, damit sie nicht auftauen, große Pflanzen in der Botanik-Ausstellung wollen ebenfalls gegossen werden. Ja, gewisse Exponate können kaputt gehen. Das alles präsentiert sich ziemlich abwechslungsreich und neben ein paar Exponaten, die ernsthaft als seriöse Ausstellungsstücke durchgehen, habt ihr dann wiederum Dinge wie einen eingefrorenen Kühlschrank oder die Venus-Liegenfalle, deren Maul buchstäblich wie ein Liegestuhl aussieht. Diese verrückten Sachen zu entdecken, macht mit den Reiz und den Charme des Spiels aus.

Irgendjemand muss die Exponate ja heranschaffen

Besagte Ausstellungsstücke landen nicht wie von Zauberhand in eurer Sammlung, ihr müsst sie erst einmal beschaffen. Dazu startet ihr Expeditionen in verschiedene Gebiete, in denen sich nach und nach weitere Teilstücke durch das Erfüllen unterschiedlicher Voraussetzungen freischalten lassen. Anfangs ist das noch recht simpel, wird aber auch hier ein gutes Stück ausufernder. Spätere Expeditionen brauchen größere Teams, teilweise mit speziellen Fähigkeiten, und es gibt immer gewisse Gefahren, die damit verbunden sind. Es kann vorkommen, dass ein Expeditionsmitglied kurzerhand verloren geht, dann braucht ihr einen neuen Mitarbeiter. Das tut natürlich besonders weh, wenn es ein guter Mitarbeiter war. Falls nicht: Nun ja, Ersatz findet sich schon.

Es gibt hier viel zu entdecken, weit mehr, als ihr womöglich zu Anfang vermutet. Gelegentlich steht ihr sogar vor einem Dilemma – buchstäblich – und müsst für eine Expedition eine Entscheidung treffen. Zum Beispiel, ob sie sich unterwegs etwas anschauen oder einen kleinen Abstecher zu einem besonderen Ort machen sollen. Was immer gefährlich klingt, wer weiß schon, was dort lauert? Tatsächlich ist es stets eine knifflige Entscheidung, da alles recht vage gehalten ist und ihr im Grunde auf euer Bauchgefühl hört. Ein bisschen risk and reward, das sich durchaus lohnen kann, im schlimmsten Fall aber eben Nachteile mit sich bringt.

Two Point Museum - Screenshots 1 of 10 Attribution

Überhaupt kriegt Two Point Museum wieder recht gut die Lernkurve hin. Es beginnt simpel, wird Stück für Stück umfangreicher und komplexer. Neue Raumtypen kommen hinzu, ihr müsst euch Gedanken über die Erweiterung und Aufteilung von verschiedenen Ausstellungstypen machen, Führungen organisieren und auf viele verschiedene Bedürfnisse achten. Nicht nur auf die von Besuchern und Beschäftigten, sogar die Exponate haben besondere Anforderungen, damit sie bei den Leuten die volle Begeisterung auslösen oder mehr Wissen vermitteln. Beides sind wichtige Aspekte, die am Ende Einfluss darauf nehmen, wie viel Geld sie in eurem Museum lassen und wie sie euch bewerten. Und dann wäre da ja noch die Sauberkeit, Exponate müssen entstaubt werden, euer Personal braucht Pausezimmer, Toiletten dürfen nicht fehlen und ihr müsst für Sicherheit sorgen, damit niemand etwas klaut.

Wie gesagt, die Kampagne führt euch hier schrittweise heran, was auch nötig ist. Von Beginn an mit dem vollen Programm konfrontiert zu werden, wäre vermutlich etwas überfordernd. Im späteren Spielverlauf, wenn ihr viel zu tun habt, euch anderen Museen mit anderen Bedürfnissen und Herausforderungen widmet, wird euch definitiv nicht langweilig. Dabei leistet das Spiel dahingehend gute Dienste, euch über Missstände auf dem Laufenden zu halten. Es gibt immer Bereiche, in denen ihr noch am Feinschliff oder an der Optimierung eures Museums arbeiten könnt. Erst recht, wenn es ums Finanzielle geht. Da kommt dann wieder der Kapitalist in einem hervor, denn wie gesagt: Ohne Geld könnt ihr nicht viel machen. Und wenn das nun mal bedeutet, teure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und entlassen und günstigere einzustellen, dann ist das halt so. Ist immer die Frage, ob ihr es müsst oder ob ihr es wollt. Vergesst jedoch nicht, euch zwischendurch mal die Zeit zu nehmen und euch selbst die Ausstellungsstücke näher anzugucken. Oder den Besuchern und Besucherinnen dabei zuzuschauen, wie sich bei verschiedenen Exponaten unterschiedlich verhalten.

Endlos spielen

Kommen wir kurz zu ein paar harten Zahlen und Fakten. Wie erwähnt, gibt es eine Kampagne und insgesamt fünf einzigartige Museumsschauplätze. Dazu kommen drei Pop-up-Museen mit eigenen Aufgaben und Herausforderungen. Ebenso gibt es sechs Ausstellungskategorien mit noch einmal mehr als 30 Subkategorien, fünf Maps mit mehr als 100 einzelnen Orten für Expiditionen, zahlreiche dekorative Items, verschiedene Arten von Gästen und und und.

Während ihr in der Kampagne noch an einer halbwegs engen Leine geführt werdet, könnt ihr euch im Sandbox-Modus nach Lust und Laune austoben. Stellt alles so zusammen wie ihr es möchtet, so durcheinander oder so geordnet wie ihr wollt. Hier lässt man euch wirklich große Museen bauen und ihr könnt dann viel, viel Zeit mit der Zusammenstellung, Optimierung und Planung verbringen, wenn ihr schon mit allem anderen durch seid und einfach nicht genug davon kriegt.

Two Point Museum - Fazit

Kurz gesagt: Wenn euch Two Point Hospital und/oder Two Point Campus gefallen haben, kauft Two Point Museum und werdet damit glücklich. Wirklich, ich sehe keinen Grund, warum euch das nicht gefallen sollte, wenn ihr an den Vorgängern euren Spaß habt. Erst recht, wenn man den Preis von gerade mal 30 Euro bedenkt. Für nicht einmal die Hälfte eines modernen Vollpreisspiels bekommt ihr hier so viel geboten, was euch viele, viele Stunden beschäftigen wird. Einmal mehr gelingt es den Two Point Studios, ihren Mix aus durchaus komplexem, anspruchsvollem Management, über das man sich schon einige Gedanken machen muss, mit Humor und den üblichen Albernheiten zu verknüpfen, die man von der Serie kennt. Ich bin den beiden Vorgängen regelrecht verfallen und das wird mir hier ebenfalls passieren, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Es macht einfach Spaß, gibt euch ein bisschen was zum Überlegen und Planen, unterhält euch dabei noch und ist trotz allem irgendwo entspannend. Eine verrückte Mischung, doch sie funktioniert. Ich hoffe, diese Serie bleibt uns noch lange erhalten.

Two Point Museum PRO CONTRA Umfangreiche Kampagne

Sandbox-Modus

Gewinnt schrittweise an Komplexität und Anspruch

Viele Möglichkeiten, viele Expeditionen, viel zu tun

Unterschiedliche Herausforderungen und Aufgaben je nach Thema und Museum

Vergleichsweise sehr günstiger Preis für das, was ihr bekommt -

Ihr könnt Two Point Museum auf Steam, im PlayStation Store und im Microsoft Store kaufen.