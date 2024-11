Über 30 Millionen Vorregistrierungen: Infinity Nikki feiert großen Erfolg vor Release

Infinity Nikki hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Über 30 Millionen Vorregistrierungen, obwohl das Spiel noch nicht erschienen ist. Dieser Erfolg zeigt, dass es einen weiteren Maßstab für die Popularität des "Cosy Open-World"-Genres setzt. Die beeindruckende Vorregistrierungszahl unterstreicht das starke Interesse der Community an dieser einzigartigen Mischung aus Abenteuer und Entdeckungsreise.

Vorregistrierungs-Belohnungen freigeschaltet und neuer Trailer veröffentlicht

Dank des erreichten Meilensteins sind nun alle Vorregistrierungs-Belohnungen freigeschaltet. Spieler, die sich vorab angemeldet haben und das Spiel auf PS5, PC oder mobilen Geräten spielen, können sich auf exklusive In-Game-Geschenke freuen. Zu den Belohnungen gehören ein begehrtes Vier-Sterne-Outfit, das Nikki in einem besonderen Look erstrahlen lässt, sowie 20 Resonite-Kristalle, 300 Fäden der Reinheit und 50.000 Blings. Um den Meilenstein zu feiern, hat Infold Games einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht. Der Trailer mit dem Titel Unfold Your Whim bietet einen ersten Eindruck in das bevorstehende Abenteuer.

Das Abenteuer von Infinity Nikki

Im Kern dreht sich das Gameplay von Infinity Nikki um das Sammeln von Whimstars und speziellen Outfits, die Nikki einzigartige Fähigkeiten verleihen. Jedes neue Outfit erlaubt es ihr, tiefere Geheimnisse zu lüften und versteckte Pfade in der bunten Welt zu entdecken. Begleitet wird sie von Momo, ihrem treuen Begleiter, der eine Kamera-Funktion bietet, um besondere Momente festzuhalten und das Abenteuer unvergesslich zu machen. Bereits im August 2024 waren zwölf Millionen Voranmeldungen erreicht, was auf eine große Fangemeinde und eine starke Basis an interessierten Spielern hinweist.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt, doch Infinity Nikki wird für PlayStation 5, PC, Android und iOS erscheinen. Die beachtliche Zahl der Vorregistrierungen deutet darauf hin, dass das Spiel ein voller Erfolg werden könnte. Für diejenigen, die das Abenteuer kaum erwarten können, bleibt die Möglichkeit, sich für den Playtest anzumelden, und so einen ersten Blick in die Welt von Nikki zu werfen.