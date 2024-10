Überraschung: Acquire steckt hinter der Entwicklung von Mario & Luigi: Brothership für Nintendo Switch

Das Entwicklerstudio hinter Mario & Luigi: Brothership, dem neuen Rollenspiel für die Nintendo Switch, wurde enthüllt. Das japanische Entwicklerstudio Acquire ist für die Entwicklung verantwortlich. Diese Information kam ans Licht, nachdem erste Kopien des Spiels vor dem offiziellen Release-Datum gesichtet wurden. Für viele Fans der Reihe war die Enthüllung eine Überraschung, da zuvor keine Details zum Entwickler bekannt waren.

Acquire übernimmt Entwicklung

Acquire, das für Titel wie Tenchu, Way of the Samurai und Octopath Traveler bekannt ist, hat an Mario & Luigi: Brothership gearbeitet. Die Beteiligung von Acquire kam unerwartet, da die Fans lange Zeit über den neuen Entwickler spekuliert hatten, nachdem das ursprüngliche Entwicklerstudio AlphaDream im Jahr 2019 seine Tore geschlossen hatte. Nintendo hatte bisher keine Informationen darüber preisgegeben, dass Acquire die Arbeit an diesem lang erwarteten Titel übernommen hat.

CONFIRMED: Mario & Luigi Brothership was co-developed by Acquire (Octopath Traveler, Tenchu, Way of the Samurai) pic.twitter.com/MNZvtqdcPE — Nintendeal (@Nintendeal) October 21, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Nintendos Geheimhaltungspolitik sorgen für Spekulationen

Das Spiel wird offiziell am 7. November 2024 veröffentlicht, doch einige frühe Kopien sind bereits im Umlauf. Diese frühen Einblicke haben auch zur Bekanntgabe des Entwicklerstudios beigetragen. In den letzten Jahren hat Nintendo eine Strategie verfolgt, wichtige Details zu Entwicklungsteams und Synchronsprechern bis zum offiziellen Launch eines Spiels geheimzuhalten. Diese Entscheidung führte zu einer Zunahme von Spekulationen in der Gaming-Community, wie es bereits bei anderen großen Titeln, etwa bei The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, der Fall war.

Die Enthüllung von Acquire als Entwickler hinter Mario & Luigi: Brothership ist eine interessante Wendung und sorgt für Gesprächsstoff in der Community. Fans freuen sich auf den Release am 7. November 2024, um endlich mehr über das Spiel zu erfahren. Die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Studio wie Acquire könnte dem sechsten Teil der Mario & Luigi-Serie frischen Wind und eine neue Perspektive verleihen.