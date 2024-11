Ubisoft bastelt angeblich an einer Social-Sim mit Minecraft-Konzept

Ubisoft Montreal ist für Spiele wie Assassin's Creed Valhalla verantwortlich. Angeblich soll das Studio derzeit an einer neuen Social-Sim arbeiten, die ihr euch wie eine Mischung aus Animal Crossing und Minecraft vorstellen könnt. Berichte sprechen davon, dass sich dieser interessant klingende Titel hinter dem Codenamen Alterra verbirgt. Hier sind alle Gerüchte zum Spiel.

Aufbau-Social-Sim von Ubisoft könnte im Anmarsch sein

Laut Insider Gaming soll sich Projekt Alterra bereits seit etwa 18 Monaten in der Entwicklung befinden. Das Spiel soll auf einem eingestellten Projekt von Ubisoft aufbauen, das sich zuvor bereits vier Jahre lang in der Entwicklung befunden hat.

Der Titel soll laut den Quellen von Insider Gaming eine soziale Simulation sein, die euch an Animal Crossing erinnern dürfte. Ihr könnt dort auf einer eigenen Insel wohnen, auf der es auch spezielle NPC-Bewohner gibt. Diese sollen hier Matterlings heißen und den beliebten Funko-Pop-Figuren ähneln. Sie sollen unnatürlich große Köpfe besitzen und können verschiedene Tiere und fiktive Kreaturen darstellen. Als Beispiel nennt die Quelle Eisbären oder Drachen.

Eure Insel soll verschiedene Biome beinhalten. Jedes dieser Gebiete besitzt spezielle Ressourcen und Gegner, die anscheinend nur dort gefunden werden können. Auch die Matterlinge unterschieden sich von Ort zu Ort. Eisbären werdet ihr also vielleicht nur in besonders kalten und verschneiten Regionen antreffen. Und Drachen? Vielleicht bei einem Vulkan? So genau gehen die Quellen noch nicht ins Detail. Allerdings verraten sie, dass ihr verschiedene Objekte aus Eis und Schnee bauen könnt. Ich sehe mich schon ein Iglu mit einem Garten voller Eisskulpturen bauen ...

Ubisoft-Veteran Fabien Lhéraud soll der leitende Produzent für das Spiel sein. Leider sieht es so aus, als müsste ich mein Iglu-Projekt erst einmal zur Seite schieben, denn Projekt Alterra ist "wahrscheinlich noch ein paar Jahre entfernt". Schade aber auch, die Idee von meinem ganz persönlichen und wunderschönen Schnee-Paradies hat mir wirklich gefallen. Und das, obwohl ich eine absolute Frostbeule bin. Zum Glück haben Videospiele dieses Level an Immersion noch nicht erreicht.