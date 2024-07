Ubisoft auf der gamescom: 100 Spielstationen für Star Wars Outlaws und Assassin's Creed Shadows ist auch dabei

Ubisoft hat sein Line-up für die gamescom 2024 bekannt gegeben und die großen Titel sind mit dabei.

Doch neben Star Wars Outlaws und Assassin's Creed Shadows hat man auch noch andere Titel im Gepäck.

Spielt Star Wars Outlaws auf der gamescom

Am Ubisoft-Stand in Halle 6.1 (B020 - C021 und C011 – B010) stellt man zum Beispiel 100 Anspielstationen für Star Wars Outlaws bereit. Damit könnt ihr selbst einen Blick auf das Spiel werfen, das wenige Tage nach der gamescom, am 30. August 2024, erscheint.

Assassin's Creed Shadows könnt ihr hingegen nicht anspielen. Hier bietet man eine Entwickler-Präsentation in einem Kino mit 400 Plätzen an. Dabei seht ihr die unterschiedlichen Spielstile von Naoe und Yasuke.

Unterdessen können Fans von Rainbow Six Siege und XDefiant einen Abstecher ins Xperion am Hansaring machen. Am 23. August 2024 findet dort das europäische R6 Combine Finale statt. Ebenso könnt ihr euch in einer exklusiven XDefiant-Arena messen.

Am Ubisoft-Stand auf der Messe findet außerdem während der Messetage ein Cosplay-Wettbewerb zu Assassin's Creed statt. Ihr könnt euch kostenlos fotografieren lassen und mit euren Bildern mit etwas Glück verschiedene Preise gewinnen. Mehr Infos dazu findet ihr auf dieser Seite.

In der Roonburg in Köln findet schließlich noch am 21. August 2024 ab 18 Uhr das erste Anno Builders Event der Anno Union statt. Dort könnt ihr etwa Entwickler treffen und an Präsentationen teilnehmen. Wer interessiert ist und sich um einen Platz auf der Gästeliste bewerben möchte, kann das noch bis zum 31. Juli 2024 auf dieser Seite tun.