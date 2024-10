Strebt Ubisoft einen Rückzug von der Börse an? Angeblich könnte Tencent dabei aushelfen

Ubisoft denkt angeblich über einen Rückzug des Unternehmens von der Börse nach.

Der Grund dafür ist, dass der Publisher im Laufe des Jahres mehr als die Hälfte seines Marktwerts verloren hat. Bei diesem Vorhaben könnte wiederum Tencent helfen.

Wie geht es mit Ubisoft weiter?

"Das chinesische Technologie-Unternehmen und Guillemot Brothers Ltd haben mit Beraten gesprochen, um Wege zu finden, wie man Ubisoft stabilisieren und seinen Wert steigen könnte", heißt es in einem neuen Bericht von Bloomberg.

Unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen schreibt Bloomberg, dass eine Möglichkeit so aussehe, dass man sich "zusammenschließt, um das Unternehmen von der Börse zurückzuziehen".

Zuletzt gab es Unruhe bei Ubisoft, nicht zuletzt aufgrund eines offenen Briefs eines Investors an das Unternehmen. Dieser brachte darin seine "tiefste Enttäuschung" über die Performance und die strategische Ausrichtung des Unternehmens zum Ausdruck.

Der Investor drängte den Vorstand, einen Rückzug des Unternehmens von der Börse in Betracht zu ziehen. Ubisoft sei ein "großartiges Unternehmen", das aufgrund des Missmanagements der Familie Guillemot und von Tencent "stark unterbewertet" sei.

Tencent hält 49,9 Prozent der Anteile an Guillemot Bros Ltd, ebenso 9,2 Prozent der Anteile an Ubisoft selbst.

Wenn es entsprechende Gespräche gibt, befinden sich diese laut Bloomberg noch in einer frühen Phase. Und es sei längst nicht sicher, dass etwaige Gespräche auch zu einem Ergebnis führen würden. Gleichermaßen schaue man sich nach anderen möglichen Optionen um.

Zuletzt hatte Ubisoft Assassin's Creed Shadows überraschend ins nächste Jahr verschoben. Ausschlaggebend dafür war unter anderem der Schwache Start von Star Wars Outlaws, wenngleich es offenbar intern noch weitere Gründe für diese Entscheidung gab.

Unter anderem geht damit einher, dass Ubisoft seine Veröffentlichungsstrategie auf dem PC überdenkt. PC-Versionen sollen zukünftig nicht mehr zuerst nur via Ubisoft Connect angeboten werden, sondern direkt zum Launch auch auf Steam.