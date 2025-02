Ubisoft setzt auf Open-World- und Live-Service-Games - Zukunftsplan des Publishers baut auf diesen beiden Säulen auf

Wie sieht die Zukunft von Publisher Ubisoft aus? Nach Angaben des CEOs könnt ihr vor allem Open-World-Action-Adventures und Live-Service-Games erwarten.

Das sagte zumindest Yves Guillemot nach Bekanntgabe der aktuellen Geschäftszahlen und gibt damit die Richtung für das Unternehmen vor.

Was in den nächsten Jahren von Ubisoft zu erwarten ist

Während einer Telefonkonferenz wurde Guillemot gefragt, ob er sich näher zu den Spielen äußern könne, die das Unternehmen für die Zukunft geplant hat.

Darauf antwortete Guillemot, dass der Fokus in absehbarer Zukunft eben hauptsächlich auf Open-World-Action-Adventures wie Assassin's Creed und Live-Service-Games wie Rainbow Six Siege oder The Crew Motorfest liegt.

"Wir haben erheblich in eine große Pipeline von Produkten für die kommenden Jahre in unseren beiden Säulen investiert, nämlich in Open-World-Action-Adventures und 'Game as a Service'-Erlebnisse", sagt Guillemot. "Und das ist es, was wir Jahr für Jahr liefern wollen."

Assassin's Creed Shadows steht vor der Tür

Am 20. März 2025 wird Assassin's Creed Shadows veröffentlicht, aber des betrifft nur die nahe Zukunft. Was passiert danach?

"Wie du weißt, bereiten wir in Kürze eine große Markteinführung für Assassin's Creed Shadows vor. Für nächstes Jahr werden wir große Pläne, die Rainbow Six auf allen Plattformen zugute kommen werden. Das ist ein wichtiger Meilenstein im Umsatzplan des Unternehmens."

"Wir haben angekündigt, dass Anno 117: Pax Romana ebenfalls im nächsten Jahr erscheinen wird, ebenso wie The Division: Resurgence auf Smartphones. All das kommt gut voran. Wir haben noch nicht detaillierter über das Geschäftsjahr 2026 gesprochen, aber wir werden bis Mai mehr dazu sagen können, und wie ich bereits sagte, haben wir eine starke Plattform für die kommenden Jahre in diesen beiden Säulen."

Guillemot sprach zudem von "soliden" Vorbestellerzahlen bei Assassin's Creed Shadows, die mit dem zweiterfolgreichsten Titel der Reihe, Assassin's Creed Odyssey, vergleichbar seien.