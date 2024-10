UFC 6: EA setzt laut Insider auf bewährten Zweijahres-Rhythmus

Laut Insider-Berichten ist EA Sports UFC 6 in der Entwicklung, mit einem geplanten Release in 2025. EA möchte demzufolge nach dem ungewöhnlichen Drei-Jahres-Abstand von UFC 5 zurück zum zweijährigen Veröffentlichungs-Rhythmus, um die Serie kontinuierlich weiterzuentwickeln und die Fangemeinde bei Laune zu halten. Es gebe jedoch die Möglichkeit, dass der Release auf 2026 verschoben wird, wenn die Entwicklung mehr Zeit in Anspruch nimmt als erwartet.

Gemischte Reaktionen und EAs Versprechen für mehr Updates

UFC 5 wurde im Oktober 2023 veröffentlicht, erstmals nach über drei Jahren Pause. Die Kritiken zum Spiel waren größtenteils positiv, aber die Fans äußerten Enttäuschung über den repetitiven Karrieremodus und das Fehlen vieler bekannter UFC-Kämpfer im Roster. Die Deluxe Edition brachte Boxlegenden wie Mike Tyson und Muhammad Ali, doch es gab Kritik, dass sie dieselben Animationen wie moderne MMA-Kämpfer verwendeten. Aufgrund des Fan-Feedbacks versprach EA mehr Kommunikation zwischen Entwicklern und Spielern und brachte regelmäßig Updates heraus. Es wurden neue Kämpfer hinzugefügt, um das Spiel interessanter zu machen. Diese aktive Unterstützung könnte bald enden, da EA sich nun auf UFC 6 konzentriert.

EA kehrt zum zweijährigen Release-Rhythmus zurück

Frühere UFC-Spiele wurden alle zwei Jahre veröffentlicht, mit Ausnahme von UFC 5, das nach einer dreijährigen Lücke erschien. EA plant, den zweijährigen Rhythmus für zukünftige Spiele wiederherzustellen, um die Serie relevant zu halten. Insider Mike Straw erklärt, dass der potenzielle Release von GTA 6 den Zeitplan für UFC 6 nicht beeinflussen würde, da die beiden Spiele in völlig unterschiedlichen Genres agieren und somit keine direkte Konkurrenz seien.

EA Sports UFC 6 könnte die Serie wieder auf den gewohnten Veröffentlichungs-Rhythmus zurückbringen, was Fans Hoffnung auf eine stabilere Zukunft gibt. Mit mehr Kommunikation und regelmäßigeren Updates will EA die Kritikpunkte von UFC 5 ausbügeln. Ob UFC 6 schon 2025 oder erst 2026 erscheint, bleibt abzuwarten, aber die Arbeit daran ist wohl in vollem Gange und verspricht Verbesserungen.