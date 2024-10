Uncharted 2 wird 15 Jahre alt: So prägte das Abenteuer die Gaming-Welt

Uncharted 2: Among Thieves feiert sein 15-jähriges Jubiläum seit dem PlayStation 3-Launch in Nordamerika. Das Spiel gilt als bahnbrechend für die Uncharted-Reihe und den Entwickler Naughty Dog. Es hat nicht nur den Weg für zukünftige Titel der Serie geebnet, sondern auch die Art und Weise beeinflusst, wie cinematische Erzählungen in Videospielen umgesetzt werden. Dieses Jubiläum hat viele Erinnerungen und Lob von Fans und Entwicklern hervorgebracht.

Naughty Dog’s Meilenstein: Der globale Erfolg von Uncharted 2

Uncharted 2: Among Thieves wurde vom Sony-eigenen Studio Naughty Dog entwickelt. Schon mit diesem Titel brachte sich das Studio weltweit ins Rampenlicht. Nathan Drake, der charismatische Protagonist des Spiels, wurde schnell zu einer PlayStation-Ikone. Uncharted 2 war wegweisend in Bezug auf cinematisches Storytelling und gilt als ein Vorbild für viele nachfolgende Spiele. Bis 2015 wurden über 6,5 Millionen Kopien von Uncharted 2 verkauft, was es zu einem der größten Erfolge auf der PlayStation 3 machte. Die beeindruckenden Verkaufszahlen und der kulturelle Einfluss des Spiels sind unbestreitbar.

Ein Klassiker wird gefeiert

Geoff Keighley, Gastgeber der Game Awards, erinnerte sich zum 15. Jubiläum aufX (ehemals Twitter) an die Ankündigung von Uncharted 2: Among Thieves. Viele Fans teilten auf Social Media ihre Erinnerungen und drückten ihre Wertschätzung für das Spiel und seine Erzählweise aus. Auch Amy Hennig, die Regisseurin und Autorin von Uncharted 2, äußerte sich stolz aufX über das, was das Team mit dem Spiel erreicht hat. Sie erinnerte sich an die großen Momente der Entwicklung und teilte ihre persönlichen Erfahrungen mit den Fans.

Can't believe it's been 15 years! So proud of what we achieved with this game - great memories! https://t.co/A6sJR5AVPQ — Amy Hennig (@amy_hennig) October 14, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Auch 15 Jahre später bleibt Uncharted 2 ein Meilenstein in der Gaming-Community. Fans und Entwickler blicken mit Stolz auf das, was das Spiel erreicht hat. Das Abenteuer von Nathan Drake lebt in der Gaming-Community weiter und inspiriert noch immer zukünftige Projekte.