Uncharted 4 und The Lost Legacy erscheint am 19. Oktober für PC als Legacy of Thieves Collection

Es gab bereits Gerüchte, nun ist das Datum fest. Am 19. Oktober 2022 wird die Uncharted: Legacy of Thieves Collection für den PC erscheinen. In dieser sind nicht alle Uncharted drin, nur die letzten beiden, also Uncharted 4: A Thief’s End und der ausgiebige Epilog dazu, Uncharted: The Lost Legacy.

Neue Inhalte per se werden die beiden Uncharteds nicht bekommen, aber neue Komfortfunktionen, auch mit Blick auf Barrierefreiheit sind an Bord, sowie natürlich Optionen für die Optik. Es gibt eine neue Benutzeroberfläche, Skalierungsregler, variable Ladegeschwindigkeiten, GPU- VRAM-Erkennung, alles, um Uncharted so gut wie nur möglich bei euch laufen zu lassen. 4K-Auflösung wird unterstützt, so wie auch Ultrawide-Monitore. Textur- und Modellqualität lassen sich anpassen, es wird Regler für Schatten, Reflexionen und vieles mehr geben, was man in einem PC-Game heutzutage eben so erwartet.

Das beste Uncharted kommt auf den PC. Nein, ich meine nicht Lost Legacy. Das war aber auch ganz nett.

Auch das haptische Feedback des DualSense-Controllers wird am PC mit Kabel unterstützt, es gibt erweiterten Support für den DualShock 4 und natürlich werden auch jede Menge andere Gamepads hier Nathan Drake sein Abenteuer ermöglichen. Auch eine Zuweisung von Controller-Symbolen auf dem Bildschirm ist möglich.

Systemvorraussetzungen Uncharted 4 und Lost Legacy PC:

Als Minimum wird ein i5 4330 / Ryzen 3 1200, eine GTX 960 4GB oder AMD R9 290X empfohlen.

Für 30 FPS in 1080p solltzen es ein Intel i7-4770 / AMD Ryzen 5 1500X sein, dazu eine NVIDIA GTX 1060 (6 GB) AMD RX 570 (4 GB) und 16GB RAM.

Wer 60 FPS bei 1440p sehen will, braucht einen Intel i7-7700k / AMD Ryzen 7 3700X mit einer NVIDIA RTX 2070 (8 GB) / AMD RX 5700 XT (8 GB).

Die Königsklasse 60 FPS und 4K erreicht ihr mit Intel i9-9900k / AMD Ryzen 9 3950X und einer NVIDIA RTX 3080 (10 GB) / AMD RX 6800 (16 GB).

Die Installationsgröße von Uncharted PC auf der Festplatte ist 126 GB, wobei eine SSD in jedem Falle empfohlen wird.

Uncharted 4 in Ultrawide? Das klingt ziemlich gut...

Die Uncharted: Legacy of Thieves Collection wird am 19.10.2022 auf Steam und im Epic Store zum Preis von 49,99 Euro erhältlich sein. Hier könnt ihr sie auch direkt vorbestellen, wenn euch danach sein sollte.