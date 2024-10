Ungewisse Zukunft: Ein Halo Infinite 2 wurde angeblich eingestellt

Die Entwicklung eines Halo Infinite 2 soll bereits nach der Veröffentlichung von Halo Infinite Ende 2021 begonnen haben. Das Projekt sollte zunächst auf der Slipspace Engine basieren, wurde aber nach einem Führungswechsel eingestellt. Diese Nachricht traf die Halo-Community direkt ins Herz, denn viele Fans hatten sich eine Fortsetzung erhofft.

Führungswechsel stoppt Halo Infinite 2

Die Entwicklung von Halo Infinite 2 soll laut eines neuen Videos des YouTube-Kanals Rebs Gaming bereits 2021 nach der Veröffentlichung von Halo Infinite begonnen haben. Das Projekt nutzte zunächst die Slipspace Engine, die auch in Halo Infinite verwendet wurde. Nach einem Führungswechsel bei 343 Industries, jetzt bekannt als Halo Studios, sei das Projekt 2022 eingestellt worden.

Dieser Wechsel markierte eine wichtige Neuausrichtung des Studios. Insbesondere die spätere Entscheidung, auf die Unreal Engine 5 umzusteigen, führte demnach dazu, dass alle Fortschritte auf der Slipspace Engine aufgegeben wurden. Diese Veränderung könnte auf technologische Herausforderungen oder die Notwendigkeit eines effizienteren Entwicklungsprozesses hingedeutet haben.

Unsicherheit um Unreal Engine 5 und Zukunft von Halo Infinite

Das verantwortliche Team habe dann mehrere Monate mit der Unreal Engine 5 gearbeitet, wobei unklar ist, ob es dabei um Halo Infinite 2 oder ein neues Projekt ging. Der Bericht besagt, dass das kreative Team Schwierigkeiten mit der neuen Führung hatte, bevor das Team letztendlich entlassen wurde.

Die Informationen stammen laut Rebs Gaming von einem ehemaligen Mitarbeiter. Halo Studios hat diese Aussagen nicht bestätigt, weswegen ihr die Angaben mit etwas Vorsicht genießen solltet.

Es bleibt unklar, ob ein Halo Infinite 2 noch kommt oder ob man in eine andere Richtung geht. Zuletzt hatte Microsoft bekannt gegeben, dass sich mehrere neue Projekte auf Basis der Unreal Engine 5 in Arbeit befinden. Einige Fans spekulieren über mögliche Spin-offs oder ein gänzlich neues Kapitel in der Halo-Saga, doch bis zu einer offiziellen Ankündigung bleibt dies unbestätigt. Fans warten jedenfalls gespannt auf offizielle Informationen zu zukünftigen Halo-Spielen.