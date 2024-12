Unpacking: Entwickler beschwert sich über "billige Fakes" im Nintendo eShop

Unpacking von Entwickler Witch Beam erschien im Herbst 2021 und brachte den Spielern ein Puzzle-Erlebnis mit unerwarteter erzählerischer Tiefe. Auf etlichen Plattformen könnt ihr die Umzugskisten der Hauptfigur ausräumen und entdeckt dabei immer wieder Hinweise auf ihre Lebensumstände. Neben PC, Xbox und PlayStation gibt es Unpacking auch auf Mobile und Nintendo Switch. Der Indie-Titel ist ziemlich erfolgreich und beliebt, kein Wunder also, dass es den ein oder anderen Nachahmer gibt.

Creative Director Wren Brier hat sich bereits vor mehr als zwei Wochen lautstark über diese Fälschungen beschwert. Auf Bluesky teilte er einige Titel, die er selbst im Nintendo eShop gefunden hatte und eindeutig von Unpacking inspiriert sind oder sogar denselben markenrechtlich geschützten Namen tragen.

"Es sind schon über zwei Wochen vergangen und diese Spiele sind immer noch im eShop. Nintendo hat auf keinen unserer Berichte über diese ungeheuerlichen Betrügereien reagiert, bei denen unser geschützter Spielname verwendet wird und Nintendo-Kunden absichtlich dazu verleitet werden, billige Fälschungen zu kaufen", behauptet Brier.

It's been over two weeks and these are still on the eShop. Nintendo hasn't responded to any of our reports of these egregious scams which are using our trademarked game name and purposely tricking Nintendo customers into buying cheap fakes.



