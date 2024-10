Until Dawn 2? Ende des Remakes und Insider deuten Fortsetzung an

Heute ist großer Horror-Tag! Die überarbeitete Version von Supermassive Games' Until Dawn erscheint heute auf PC und PlayStation 5. Und nicht nur das, denn man munkelt, dass bereits an einem Nachfolger gearbeitet wird.

Fortsetzung angeblich nicht von Supermassive Games

Die Gerüchte stammen von einem Insider sowie dem neu hinzugefügten Ende des Remakes. Dieses soll einen zweiten Teil für Until Dawn andeuten und ist in der Originalfassung des narrativen Horrorspiels nicht vorhanden.

Macht euch also für Spoiler bereit, denn ganz ohne kommen wir in dieser Meldung leider nicht aus! Ich habe das Ende leider auch noch nicht gespielt und werde mich nun selbst spoilern. Mimimi, manchmal ist mein Job sehr hart.

Große Spoilerwarnung!

Zwei Zwischensequenzen deuten insgesamt auf einen Teil zwei hin. In der ersten Szene kann Josh, der im Original von Rami Malek gespielt wird, die Ereignisse im Spiel überleben - und das als Mensch. Erneut wird Josh allein zurückgelassen. Diesmal hört man die Stimme von Psychiaters Dr. Alan Hill im Hintergrund, wie sie Josh Erlösung wünscht.

Auch die Epilog-Szene scheint uns die Möglichkeit einer Fortsetzung vors Auge führen zu wollen. Sam, gespielt von Hayden Panettiere, wacht hier einige Jahre später in Los Angeles auf. Sie bemerkt eine blutende Wunde an ihrem Arm, doch kann diese nicht stillen. Eine Stimme ruft zudem nach ihr und wir sehen ein Buch über mythische Kreaturen auf ihrem Nachttisch. Könnte eine dieser Wesen dafür verantwortlich sein? Wie viel weiß sie bereits über diese Kreaturen?

Spoiler-Warnung Ende!

Fragen über Fragen. Und wisst ihr wo man solche Fragen wahnsinnig gut beantworten könnte? In einer Fortsetzung! Unwahrscheinlich ist ein solcher zweiter Teil nicht, denn auch Xbox-Era-Insider Nick Baker hat ein paar schmackhafte Informationen für uns.

Laut ihm soll schon eine ganze Weile ein zweiter Teil zu Until Dawn in Arbeit sein. Studio Supermassive Games soll diesmal jedoch nicht der Entwickler des Titels sein. Stattdessen soll PlayStation-Studio Firesprite hinter Teil zwei stecken. Diese Annahme wird von einer Jobanzeige aus dem Jahr 2022 untermauert, in der Firesprite nach einem "Triple-A storygetriebenes Horror-Abenteuer-Spiel" sucht.