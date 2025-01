Until Dawn: Keine Angst, der Film wird kein Wiederkäuen eines einzelnen Erzählstrangs

Im Januar 2024 wurde die Verfilmung von Until Dawn bereits angekündigt. Am 25. April 2025 soll die Adaption in die Kinos kommen und euch auf der großen Leinwand zum Schaudern bringen. Until Dawn ist besonders für die vielen Entscheidungen bekannt, die ihr im Videospiel treffen müsst. Eure Wahl entscheidet oft über Leben und Tod der Charaktere. Wie soll so ein Konzept also in einen Kinofilm passen? Wird der Film zu Until Dawn sich einen einzigen Handlungsstrang mit seinen Entscheidungen heraussuchen und diesen ausbauen? Nein, denn der Film soll eine eigene Geschichte erhalten.

Until Dawn Remake Genre: Survival-Horror

Plattform: PC, PS5

Release: 4. Oktober 2024

Entwickler / Publisher: Ballistic Moon / PlayStation

Until Dawn: Der nicht mehr interaktive Film

Ursprünglich erschien Until Dawn von Entwickler Supermassive Games im August 2015 und ist somit gute 10 Jahre alt. Einen kleinen neuen Hype hat der Titel dank eines Remakes erhalten, das letztes Jahr erschien und das PlayStation-exklusive Spiel auch auf den PC gebracht hat. Leider startete der Titel nicht ganz ohne technische Probleme und konnte zum Start auch nicht mit großen Spielerzahlen überzeugen. Dafür lässt euch das Remake mit DualSense-Support die Herzschläge der Figuren spüren.

Regisseur David F. Sandberg und die Drehbuchautoren Blair Butler und Gary Dauberman sind für die Umsetzung des Teenie-Slashers verantwortlich, bei dem Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-Young Yoo, Odessa A'zion, Maia Mitchell und Peter Stormare in den Hauptrollen zu sehen sind. Doch um den tödlichen Winterausflug auf die Skihütte, bei dem die Freundesgruppe immer weiter dezimiert wird, könnte es diesmal nicht gehen.

Auf der CES 2025 gab es weitere Details zur Film-Adaption. Es gab einige Bilder, die neue Charaktere zeigten. Der Film könnte sich demnach von der Handlung im Spiel unterscheiden und lediglich in derselben Welt spielen. Eine Verbindung zwischen Spiel und Film soll der Charakter Dr. Hill herstellen. Hierzu könnte auch das neu hinzugefügte Ende des Remakes passen, bei dem zwei Hauptcharaktere überraschend überlebt haben.