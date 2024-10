Until Dawn: Live-Action-Film startet kommenden April in den Kinos

Nachdem das Until Dawn Remake mit einem technischen Schluckauf auf den Markt gekommen ist, und so langsam die ersten Updates mit Bugfixes und Verbesserungen eintrudeln, gibt es Neuigkeiten zum Live-Action-Film. Die Adaption von Until Dawn hat ein festes Datum für den Kinostart erhalten.

Until Dawn als Film: Kann das klappen?

Schon seit Januar 2024 steht fest, dass es einen Film zu PlayStations Horror-Spiel Until Dawn geben wird. Wann das Gruselspektakel auf die große Leinwand kommt, war jedoch lange nicht klar. Nun haben wir endlich einen Termin für den Kinostart.

Am 25. April 2025 soll der Film zu Until Dawn in den Kinos anlaufen. Einerseits freue ich mich auf die Filmversion von Until Dawn, da ich mir vor vielen Jahren sogar ein vollständiges Let's Play zum Titel angeschaut habe. Andererseits geht durch das Medium Film die Entscheidungsfreiheit verloren, was ja eigentlich den Reiz von Until Dawn ausmachte.

Ich bin gespannt, wie Regisseur David F. Sandberg und die Drehbuchautoren Blair Butler und Gary Dauberman den Teeneie-Slasher umsetzen. In den Hauptrollen seht ihr Ella Rubin, Michael Cimino, Ji-Young Yoo, Odessa A'zion, Maia Mitchell und Peter Stormare.

Die Handlung aus dem Originalspiel von Entwickler Supermassive Games dreht sich um zehn Freunde, die sich auf einer abgelegenen Berghütte treffen. Diesen Winterausflug macht die Gruppe jedes Jahr. Doch das Verschwinden zweier Freunde setzt dem Urlaub ein frühzeitiges Ende.

Das hält die restlichen acht Freunde jedoch nicht davon ab, ein Jahr später erneut zu diesem Ort zu reisen, um die Tradition fortzuführen. Doch von der idyllischen Wirkung der verschneiten Berglandschaft ist bald nichts mehr übrig. Irgendetwas stimmt nicht und schon bald müssen die Freunde um ihr Leben bangen.

Wer überlebt, hängt allein von euren Entscheidungen im Spiel ab. Der Fokus liegt dabei auf dem atmosphärischen Erlebnis und Quick-time-Events, die den Verlauf der Geschichte maßgeblich beeinflussen und nicht selten für den Tod von Charakteren sorgen. Wer die perfekten Entscheidungen trifft, kann sogar alle acht Freunde retten. Es gibt also mehrere Enden zu entdecken.

Werdet ihr euch den Film zu Until Dawn im Kino ansehen? Oder zumindest bei einem Streaming-Anbieter, sollte die Adaption bei einem solchen erscheinen?